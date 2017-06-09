Silikon Vadisinin 'Çıkarcı' Zenginleri Trump’ın Yanındalar!

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, küresel ısınmaya karşı uluslararası birlik sağlanan Paris İklim Anlaşması’ından çekileceklerini açıklamış, durum teknoloji endüstrisi tarafından büyük tepkilerle karşılanmıştı

Kararın ardından gelişen süreçte, teknoloji devlerinin tepe isimleri Elon Musk, Tim Cook ve Mark Zuckerberg gibi duyarlı yöneticiler, Trump’ın teknoloji danışmanlığından çekilmiş ve ilklim değişikliği ile mücadeleye devam edeceklerinin altını sert eleştirilerle çizmişlerdi.

Silikon Vadisi'nin liderlik sistemindeki çarpıklık ABD yönetiminin tüm dünya tarafından eleştirilen politikalarına alet olmaya devam ediyor. Danışman kabinesi bu hafta toplantıya çağırıldı ve önemli eksiklerine rağmen hükümeti “modernize etme” fikirleri tartışıldı.

Konuk listesinde bulunan Facebook, IBM, Google, Apple, Microsoft ve Amazon şirketlerinin yöneticileri bulunuyor. Bloomberg haber ajansına göre, bu şirketlerden yalnızca Facebook davetiyeye geri dönüş yapmadı. Aslında listedeki tüm şirketler Trump’ı bir noktada kınamışlardı fakat, davete icabet etmeleri dünya kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.

Nisan ayında, Trump'ın birkaç büyük Müslüman ülkenin vatandaşlarını ABD'ye sokmak istememesi üzerine aldığı karara hiç bir şirket karşı çıkmamıştı. Durum böyle olunca konu ne olursa olsun akıllara, tüm bu tepkisel süreçlerin göstermelik olduğunu getiriyor.

Facebook, Google ve Apple gibi devlerin gösterdikleri duruşa rağmen henüz tam anlamıyla faaliyete geçmemeleri durumu eleştirilere fazlasıyla açık. Tüketicilerinden aldıkları binlerce öfke dolu mektup, şirketlerin aynı zamanda mevcut yönetimden çekindiğine yönelik iddialar içeriyor.

Mesele dünya ve insanlığın yararına işler başarmak olunca, Trump yönetimindeki ABD’nin kasıtlı olarak geri planda durduğunu artık çok iyi biliyoruz. Ancak akıllarda geleceği şekillendiren teknoloji devlerinin tercihleri büyük sorular uyandırıyor ve sistemin ne kadar çarpık olduğunu gözler önüne seriyor.

Fazla politikaya girmek istemem ama; ABD’de yapılan son seçimler öncesinde adaylıklar netleşirken, Mark Zuckerberg’in aday olmasını isteyen ciddi bir kitle vardı ve aday olsaydı belki seçilemezdi ama güzel başarılar elde edebilirdi. İki durum kıyaslanınca, şirketlerin geri çekilmeme kararlarının ardındaki "gizem" fazlasıyla merak konusu olmuş durumda ve fazlasıyla rant kokuyor.