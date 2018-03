İngiltere’de emniyet güçlerinin arama iznine gerek duymadan, telefonlardaki her şeyi ortaya çıkartan cihazla ilgili bir video yayınlandı. Görüntülerde, cihaza bağlan her telefonun silinmiş olsa dahi e-postaları, mesajları, video ve resimleri dahil her şey bir anda karşınıza çıkıyor.

Gizlilik ihlallerinin fazlasıyla gündemde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Facebook’un çoğu zaman izin almadan kullanıcıların verilerini seçim araştırmaları ve reklamlar için kullandığı ortaya çıkınca, tüm dünya veri güvenliğini tartışmaya başladı. Tam da bu sırada İngiltere’den gelen bir dizi görüntü, genellikle emniyet güçleri tarafından kullanılan ilginç bir cihazın varlığını kanıtladı. Bu cihaz, herhangi bir veri limiti olmadan, cihazlardaki bütün bilgileri silinmiş olsalar dahi saniyeler içinde açığa çıkartıyor. Konum verileri, SMS’ler, e-postalar, fotoğraf ve videolar dahil her şey bir anda emniyet güçlerinin eline geçebiliyor. Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden birisi de çekeceği verinin sınırsız olabilmesi: Görüntüler yayınlandıktan sonra İngiltere’deki muhalefet grupları, bu cihazın kullanım şekline ilişkin eleştiriler getirdiler. Çünkü kişilerin telefonlarını bağlamak ve verilerine ulaşmak için izin alma gereksinimi duyulmuyor. Bu durum aranmakta haklı olan suçluların telefonları haricinde suçsuz insanları da mağdur duruma düşürebilir. BBC gazetecilerinin Victoria Derbyshire tarafından yapılan görüşmeler sonucunda açığa çıkan cihaz, şu anda İngiltere ve Galler’de en az 26 ekip tarafından kullanılıyor. Silinen verilere erişme durumu da endişelere neden oluyor: Akıllı telefonlara dışarıdan müdahale etmek mümkün. Özellikle güvensiz uygulamalar aracılığıyla sizi suçlu duruma düşürecek dosyalar telefonunuza yüklenebilir. Bu teknolojinin kullanılma yönergelerine dair hukuki standartlar koyulmadan yaygınlaşması halinde, pek çok masum insan haksız yaptırıma maruz kalabilir. Emniyet güçlerinin ellerinde böyle teknolojilerin olması oldukça mantıklı. Ancak kötüye kullanımına ilişkin örnekleri yakın zamanda görmeye başlayabiliriz.

