Silinmiş İnternet Sitelerini Gösteren Site!

Archive.org, internetteki siteleri arşivleyen bir site. Burada eskiden internete konulmuş, sonra silinmiş siteleri bulabilirsiniz. Hatta Donald Trump'ın karısının üniversite diplomasını bile.

Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın Slovenya’da Mimarlık ve Tasarım okuduğu söyleniyordu. Ancak diploması kamuoyu tarafından sorgulanıyordu. Şüpheleri gidermek için, melaniatrump.com isimli siteye diplomasının bir resmini koydu ve şüpheler kaybolduktan sonra bu gönderiyi kaldırdı. Fakat o kaldırsa da internette diploması varolmaya devam edecek; çünkü varolan siteleri arşiveleyen archive.org isimli bir internet sitesi var.

20. yılını kutlayan archive.org, kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Brewster Kahle tarafından kurulan organizasyon, internetin kocaman bir kopyası. Sadece websitelerini değil; tv programlarını, şarkıları, dergileri, hatta uygulamaları bile kopyalıyor. San Francisco’da bulunan genel merkezlerinin içi, tişörtler, bedava yazılımlar, konferanslarla dolup taşıyor. Ama bu merkezin yıldızı, her şeyi arşivleyen server'lar. Kahle “Bizler bilgi aktivistleriyiz. Bizler açık olmanın gücüne inanan insanlarız” cümleleriyle bu organizasyonu tanımlıyor.

29 Kasım’da Trump’ın başkan seçilmesiyle, archive.org, Kanada’da da dijital içerik toplamaya başlayacağını açıldı. Yakında Mısır ve Hollanda’ya da ofis açacaklar. Bu da Melania Trump’ın sitesinin yakında internetten kaybolmayacağını gösteriyor.