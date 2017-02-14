Facebook, kısıtlı bir çevrede test ettiği yeni özelliği ile gönderileri pop-up olarak kullanılabilmesini sağlayacak.

Sürekli irili ufaklı yeniliklerle kendini daima geliştirmeye devam eden Facebook, özellikle mobil uygulamasında test ettiği yenilikler ile dikkat çekiyor. Yenilik noktasında bu sefer masaüstü sürümünde bazı çalışmalar yapan ekip, şimdi de gönderilerin pop-up, yani açılır pencere olarak kullanılabilmesini test ediyor. Örneğin paylaştığınız bir gönderiye bir yorum geldiğinde ekranınızda açılır pencere olarak gelecek olan bildirim için bulunduğunuz sayfayı değiştirmeden yoruma bakabilecek, beğenebilecek ya da cevap yazabileceksiniz.

Tıpkı bir mesaj balonu gibi gözükecek olan bu özellik ile Facebook kullanım deneyimini arttırmak isteyen dünyanın en büyük sosyal medya mecrası, gönderiyi takip edebilmeniz için yine mesaj bölümü gibi küçültülebilmesini sağlayacak.

Kısa süre içerisinde herkesin kullanımına açılmasını beklediğimiz bu özelliğin yanı sıra birçok yeniliğin de Facebook’a geleceği tahmin ediliyor.