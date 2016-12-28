10 Kuruş'a Kadar Düşen Fiyatlarıyla Google Play Yıl Sonu İndirimleri Başladı!

Yıl sonunun en güzel yanı hem iyisiyle kötüsüyle koca bir yılı bitirmek iken aynı zamanda çeşitli indirimler olmasıyla da güzel oluyor. Şimdiye kadar sizlere Steam, Origin vb platformların yıl sonu indirimlerinden bahsetmiştik. Bugün ise Google Play Store’daki indirimlerinden bahsedeceğiz. Oldukça güzel oyun ve uygulamalarda yapılan indirimlerden dikkatimizi çekenleri ise aşağıdan görebilirsiniz;
1- Lost Journey - 0,29TL
2- Armpit Hero: VIP - 0,10TL
3- Assassin's Creed Identity - 0,59TL
4- Motorsport Manager - 2,99TL
5- Lost Echo - 5,49TL
6- LIMBO - 0,59TL
7- Leo’s Fortune - 5,29TL
8- Trivia Crack (Reklamsız) - 2,59TL
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