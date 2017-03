Şimdi de Just Cause Filmi Geliyor!

Game of Thrones ile kendini tanıtan ve özellikle Aquaman performansı ile merakla beklenen Jason Momoa’nın başrol oynayacağı Just Cause filmi de yolda!

Son dönemlerde oyunlardan film yapma olayı Holywood'un ana odağı oldu diyebiliriz. Warcraft, Assassin's Creed, Hitman, Resident Evil, Angry Birds gibi birçok yapımı gördüğümüz oyundan film üretme skalasına bir yenisi daha ekleniyor. 2006 yılında piyasaya çıkan ve Rico Rodriguez isimli ana karakteri yönettiğimiz Just Cause için Square Enix kolları sıvadı ve beyaz perdeye getirmeye hazırlıyor. Salvador Mendoza isimli diktatörü bitirmek için uğraştığımız ve oldukça aksiyon dolu bir oyun olan Just Cause, sinemada nasıl olacağı ise merak konusu. San Andreas Fayı, Journey 2 yapımlarıyla kendini sinema dünyasına tanıtan Brad Peyton'a emanet edilen Just Cause filmi, özellikle ana karakteri Rico'yu canlandıracak olan başrol oyuncusu ile dikkat çekecek gibi. Game of Thrones, Conan gibi yapımlar ile dikkat çeken ve özellikle Aquaman performansı ile merakla beklenen Jason Momoa, Rico karakterini canlandıracak. Şu anda sağlam bir söylentiden ibaret olan yapımın ne zaman vizyonda olacağı ise bilinmiyor.