Yanlış Tsunami Alarmı Amerikalıları Çileden Çıkardı

Yanlış balistik füze alarmından sonra gerçekleşen deneme maksatlı alarm, Amerikalıları tam anlamıyla çileden çıkardı.

Amerika'nın 'East Coast' olarak bilinen bölgesinde yaşayan bazı Amerikalılar, sabahın köründe telefonlarına gelen tsunami uyarısı mesajıyla şaşkına döndüler. AccuWeather'ın uygulamasını kullananlar turuncu alarm bildirimi aldıklarını, bildirimin yüksek alarm sesi şeklinde, ekranı genişçe kaplayan bir etiket biçiminde geldiğini belirtiyorlar. Ama daha sonra bu bildirimin sadece bir deneme olduğu ortaya çıktı.

Ulusal Hava Servisi alelacele Twitter'da mesajlar yayınlayarak, durumu kurtarmaya çalıştı. "An itibariyle Amerika'da herhangi bir Tsunami Uyarısı, Tavsiyesi, Gözlemi ya da Tehdidi bulunmamaktadır. Güncel bilgi için http://tsunami.gov ve @NWS_NTWC adreslerini takip edebilirsiniz."

Fakat yine de okyanus kıyısında yaşayanlar için oldukça korkutucu olmayı başarmıştı yanlış alarm.

"Massapequa (New York) için 09:28'e kadar sürecek Tsunami uyarısı. Kaynak: Amerikan Meteoroloji Kurumu"

Bu aksaklığın sadece AccuWeather uygulamasında bulunduğu anlaşılıyor. Her ne kadar Salı sabahı New York'lular sinir ve endişeyle ayağa kalkmış olsalar da, NWS'nin bildirdiğine göre yanlış alarm sadece New York'la sınırlı kalmayıp, Meksika Körfezi ve Karayipler'e kadar ulaşmış.

Bu mesajın telefonunu açan herkese gidip gitmediği netlik kazanmamakla birlikte, Houston'dakiler uyarı mesajına tıkladıklarında bu uyarının bir denemeden ibaret olduğuna dair bilgi içeren ekrana ulaştıklarını söylüyorlar.

"Bu mesaj deneme amaçlı olarak gönderilmiştir. Amaç, Tsunami bilgisinin dağıtımında geçen sürenin tespitidir."

Bilindiği üzere daha önce de 13 Ocak tarihinde Hawaii'de yaşayanlara balistik füze uyarısı gönderilmişti. Televizyonlara, radyo istasyonlarına ve telefonlara gönderilen bu uyarı birilerinin yanlış düğmeye basması yüzünden olmuştu.