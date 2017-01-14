Şimdi Hackerlar Düşünsün: Bakanlık, Siber Güvenlik Yasasının Yakında Resmileşeceğini Açıkladı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, siber güvenlik yasasının yakında resmileşmesini beklediklerini belirtti.

Ülkemizde son günlerde devlet kanadından siber güvenliğin sağlanması ve siber dünyada Türkiye'nin de aktif rol oynayan bir ülke olması konusunda önemli açıklamalar geliyor. Bu açıklamalardan bir tanesi de Kasım ayında sunulan Siber Güvenlik Yasa Tasarısı ile ilgili oldu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA'nın haberine göre Siber Güvenlik İşbirliği Protokolü imza töreninden sonra basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Bu esnada siber güvenlik yasasına değinen Arslan, Siber Güvenlik Yasası'nın yakın zamanda TBMM'nin gündemine taşınarak yasalaşmasını beklediklerini söyleyerek tahminlerinin bu yasa tasarının yakın zamanda resmileşeceği yönünde olduğunu belirtti.

Yasa, Türkiye'deki yasal eksiklikleri giderecek

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin artık hayatın her anında olduğunu belirten Bakan Arslan, Türkiye'nin bu yasayla birlikte bilişim ve siber dünyayla ilgili yasal eksikliklerini gidereceğini ve siber saldırılara karşı yürüttükleri mücadeleyi yasalara bağlı olarak yürüteceklerini söyledi.