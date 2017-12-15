Amerikalı bir grup araştırmacı, hastanın medikal durumunu doktoruna iletebilen bir sensör içeren hap geliştirdi.

Geliştirilen hapın kullanım alanı öncelikle opidoid bağımlılığından korunma amaçlı olsa da büyük resme göz atınca işin rengi fazlasıyla değişiyor. Nitekim bu hapı aldığınızda, gerekli giyilebilir teknolojiye sahip uzman kişiye sensör yardımıyla hastanın medikal bilgileri iletiliyor.

Bahsi geçen hapın belirtilen legal amacı, doktorunuzun belirttiği dozda ve sıklıkta ilaç alıp almadığınızı, reçete harici farklı bir ilaç veya uyuşturucu kullanıp kullanmadığınızı belirlemek... Buna karşın 'fişlenme' paranoyasının (veya gerçeğinin) tavan yaptığı günümüz teknolojik gelişmeleri dikkate alındığında önümüzdeki yüz yıla damga vuracak kadar ilginç bir buluş bu.

Nasıl ki belli sitelere ve sosyal mecralara üye olabilmek için bir takım gizlilik şartlarını kabul etmemiz gerekiyorsa, acaba gelecekte sağlık hizmeti alabilmemiz için bu tip sensörler içeren haplar almak zorunlu hale mi gelecek? Bu sensör daha fazla geliştirildiğinde, milyonlarca kişinin nerede ne yaptığını tespit edebilen, devasa bir izleme ağı oluşacağını düşünmek acaba abartılı bir paranoya mı yoksa malumun ilanı mı? Her şeyden önce 'sağlık hizmeti' gibi en temel insan haklarından birini kullanmak, bu tip bir izlenme gerçeğiyle beraber mi sunulacak?

Şu an için 15 hasta üzerinde denenen ve olumlu sonuçlar alındığı belirtilen sensörlü hapların, beraberinde getirdiği bu sorularla yakın gelecekte kullanıma geçirilmesi planlanıyor.