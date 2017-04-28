Yüzeye Çıkmadan Tüm Dünyayı Dolaşabilen Nükleer Denizaltı!

Artan nükleer tehditler İngiltereyi de harekete geçirdi. Hem de öyle bir geçirdi ki, ortaya 1200 kilometre menzilli bir "canavar" çıktı.

İngiliz donanması, deniz kuvvetlerini güçlendirecek tam 5 milyar TL değerinde bir yatarım yaparak tam anlamıyla bir canavarı filosuna dahil etti. HMS Audacious adındaki denizaltı 7.400 ton ağırlığında, su yüzeyine hiç çıkmadan dünyayı dolaşabiliyor, 1200 kilometre uzaklıktaki hedefe torpido gönderebiliyor ve aynı mesafeden dinleme ve takip sistemlerini barındırıyor.

Yukarıdaki özellikleri okurken hepsini bir arada hayal etmek oldukça güç olsa gerek. Gittikçe fitili ateşlenen nükleer savaşın geçekleşmesini elbette hiçbir ülke isteyemez ve öncelikleri arasında bulunduramaz. Ancak Kuzey Kore bu savaşı başlatacak gibi görünüyor, amansızca tehdit savurmaya devam ediyor ve hiçbir faliyette bulunmaması, elindeki silahların yetersiz olduğu söylentilerini güçlendiriyor. Neyse, söz nükleer tehditten açılmışken İngiltere’nin böyle bir silahla tıpkı Kuzey Kore gibi tehditler savurduğunu düşünmek dahi istemiyoruz, çünkü gerçeklik payı var:

Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki denizaltı 10 senelik bir çalışmanın ürünü. Önce suya indirilecek, ardından ilk dalışını ve testlerini yapacak. İndiliz yetkililer daha sonra çeşitli görevlerde kullanılacağını açıkladılar.

Örneğin denizaltı, İtalya’nın ucundan Kıbrıs adasını nokta atışıyla vuracak kadar hassas donanıma sahip. Sonarının o kadar güçlü olduğu söyleniyor ki, New York’taki gemileri 3.000 deniz mili uzaklığındaki İngiltere sularının altında birbirinden ayırt edebiliyor. Kısaca Atlas Okyanusu’nun söz konusu hattında kuş uçurtmayacak.