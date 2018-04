Şimdi SpaceX Düşünsün: Rocket Lab Ticari Uçuşlara Başlıyor!

Yeni Zelanda merkezli roket şirketi Rocket Lab, çok sayıda başarılı test fırlatmasından sonra ilk kez ciddi ve gerçek bir görev için rampaya çıkıyor.

Soğuk Savaş'la birlikte başlayan ve bugün SpaceX ile Virgin gibi özel şirketlerin de dahil olduğu insanlığın uzaya hükmetme çabasına yeni bir kuruluş daha resmen katılıyor. Daha önce birçok kez test uçuşu gerçekleştiren Yeni Zelanda merkezli Rocket Lab şirketi, bu sabah yaptığı açıklamada, bu ay içerisinde ilk ticari faaliyetlerini gerçekleştireceklerini duyurdu. Şirket, lansmanı 20 Nisan'da başlayacak ve 14 gün kadar sürecek. Şirketin Electron adını verdiği roket, Rocket Lab'ın Mahia yarımadasındaki Launch Complex 1 üssünde fırlatılacak.

"It's Business Time" (İş Zamanı) olarak adlandırılan görev daha önceki "It's a Test"(Bu Bir Test) ve "Still Testing" (Hala Test) isimlerinden türetilerek üretildi. Şirketin görevi, Spire Global ve GeoOptics adlı iki şirketten gelen yükleri içerecek. Bununla birlikte bu Rocket Lab'ın ilk ticari yüklü uçuşu değil zira daha önceki test uçuşlarında da ticari yükler bulunuyordu ama adı test uçuşuydu.

Rocket Lab, Electron roketini iki kez başarılı bir şekilde fırlattı; sonuncusu bundan 3 ay kadar önceydi. Şirketin CEO'su Peter Beck, "Biz her zaman, dünyanın en sık kullanılabilen aracını ve lansman alanını yaratmayı amaçladık ve rekor sürede bunu gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan şirket, Rutherford motorlarının parçalarını ilginç bir şekilde 3D olarak basıyor ve bu yıl sonuna kadar her ay bir kere fırlatma planlıyor.

Rocket Lab'ın da ciddi ciddi yarışa dahil olmasıyla birlikte neredeyse her geçen gün gökyüzünde bir roket görebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz uzay son yıllarda neden ticari şirketlerin bu kadar dikkatini çekti?