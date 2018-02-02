Sundance Film Festivali'nde ilk kez beyaz perdede gösterilen Hereditary, şimdiden eleştirmenler tarafından 2018'in en iyi korku filmi olmaya aday gösterildi.

Graham ailesi, aile büyüğü olan Ellen’den sonra aile soylarından gelen gizemli ve bir o kadar korkunç sırları bulmaya başlar. Sırları öğrendikçe durumun vahametini öğrenen aile, atalarından miras olan korkunç kaderlerinden kaçmaya çalışırlar.

2018’in en korkunç filmi olduğu söylenen Hereditary, Sundance Film Festivali’nin gece yarısı gösterisinin bir parçası olarak ilk kez beyaz perdede seyirciler ile buluştu. Filmin galasının hemen ardından ilk yorumlar da gelmeye başladı ve eleştirmenlere göre kategorisinde bu yılın en iyi filmi olacak.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Ari Aster’in yürüttüğü filmin yapımcılığını ise Kevin Scott Frakes, Lars Knudsen, Buddy Patrick üstlendi. 8 Haziran’da vizyona girecek film henüz yalnızca bir kez beyaz perdede gösterilmesine rağmen izleyenler ve eleştirmenlerden tam not almayı başardı.

Hereditary kesinlikle sıradan bir korku filmi değil. Filmde sizi alışılagelmiş sıradan bir lanetli aile değil, bambaşka duygular hissettirecek bir hikaye bekliyor. Muhtemelen izledikten sonra uykularınızı kaçıracak olan Hereditary’nin ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.