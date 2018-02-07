Sahte PttMessenger APK'larının ortaya çıkması ve PttMessenger'ın kopya bir uygulama olduğu iddialarının ortaya atılması ile PTT, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Devlet erkanlarınca yerli mesajlaşma uygulaması PttMessenger hakkında üst üste açıklamalar yapılması, vatandaşın uygulamayı merak etmesine neden oldu. Bu meraktan faydalanmak isteyen bazı siber korsanlar, internet sitelerinde sahte PttMessenger APK’ları yayınlamaya başladı.

Sahte PttMessenger APK’larının ortaya çıkmasına bir de PttMessenger’ın kopya bir uygulama olduğu, milli ve yerli olma kriterlerini karşılamadığı eklenince PTT, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapmak zorunda kaldı. PttMessenger’ın herhangi bir APK dosyası bulunmadığını belirten PTT, Zebrachat’in PttMessenger'ın geliştirme aşamasında kullanılan proje ve ürün adı olduğunu söyledi.

Bununla birlikte PTT yaptığı açıklamada PttMessenger’ın signal tabanlı açık kaynak kodlu bir yazılım olduğunu da belirtti. Bu da geliştiricilerin PttMessenger’ın kaynak kodlarına erişebileceğini, uygulamayı değiştirebileceği ya da geliştirebileceği anlamına geliyor. PTT, PttMessenger’ın kurumsal müşterileri için geliştirildiğini de bildirdi.

Şu an için PttMessenger kullanıma sunulmuş değil ve PTT’nin de açıkladığı gibi herhangi bir APK dosyası da bulunuyor. Herhangi bir web sitede PttMessenger APK’sı görmeniz durumunda bunun sahte bir uygulama olduğunu unutmayın.