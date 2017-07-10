Şimdiden Yer Ayırtın: Geleceğin Mesleği 'Robot Psikoloğu'

Araştırmacılar yapay zekaların gelişimi konusunda endişe duyuyorlar. Düşünme mantıklarının çözülememesinden dolayı ortaya çıkan bu sorun, insanların yapay zekaları tedavi edecek robot psikolog mesleğini ortaya atmasını sağladı.

En kötü senaryoya göre bizleri bu dünyadan silmeye çalışacak, en iyi senaryoya göre ise insanlığı yeni bir boyuta taşıyacak yapay zekalar, şu anda bebek adımı atıyorlar. Mühendisler şu anda bebek olan bu yapay zekaların nasıl öğrendiğini anlamak için çeşitli deneyler düzenliyorlar. Her ne kadar yapay zekayı geliştirenler insanlar olsa da yapay zekanın mantığında gelişim olmasından dolayı bu durum kontrolden çıkabilir.

Kontrolden çıktığımızda bunu psikoloji ile çözebilen insanoğlu, nasıl düşündüğünü bile bilmediği yeni yaşam formunun düşünce yapısını nasıl çözecek?

Bu gibi soruların cevabını bulmaya çalışan mühendisler, Alphabet. Inc’nin(Google) alt şirketlerinden DeepMind’ın sözünü dinleme kararı aldılar. DeepMind araştırmacıları, yapay zekaları anlamak için çocuğumuz gibi davranmamız gerektiğini söylediler. Günümüzde yapay zekalar, kendini her gün biraz daha fazla geliştiren bir yazılım. Tıpkı çocuklarımız gibi. Çocuklarımız da etrafındaki konuşmalardan ona söylenen bilgilerden akıllarında kaldıklarıyla gelişiyor. Yürümeye, konuşmaya, tuvalete gitmeye ve daha birçok işlemi yapmaya başlıyor. İşte yapay zekalara da bu muameleyi yapmalıyız. Onları çocuklarımız gibi yetiştirmeliyiz. Bu da onların psikolojilerinin etkilenebileceğini gösteriyor. Öğrendiği şeyler kişiliğini belirleyecek ve belki de karşımızda yapay zekaların Hitler versiyonu çıkacak.

Bu sebeple onları anlamak için öncelikle öğretmemiz gerekiyor. Yapay zekanın ırkçı, katil veya hacker olup olmayacağını bilemeyiz. Asıl olan çocuğumuzu nasıl yetiştirdiğimizdir. Yapay zekaları şöyle düşünebiliriz: Bunlar henüz yürümeyi öğrenmiş birer çocuk. İnternet olan oyun alanlarında eğlenerek yeni bilgiler öğreniyorlar. Bir şekilde hayata hazırlanıyorlar. Belki de yapay zekaları anlama kaygımız buradan geliyor. Tüm insanlığın yetiştirdiği bir çocuğun vereceği zararlardan korkuyoruz. Kendi beynimize bu kadar büyük bir güç verilirse yapacaklarımızdan korkuyoruz. Hatta bunun için yeni bir kariyer alanı bile açmayı düşünüyoruz. Robot psikoloğu olarak işe başlayacak çalışanlar, yapay zekaların düşünme yapısını çözmeye çalışacaklar.

Yapay zekalar günümüzde hala kontrol edilebilir düzeyde, ancak bu gelecekte değişebilir. O zaman gelene kadar çocuğumuzun hayırsız evlat olmaması için çalışmalıyız. Bütün bunları bizlere gelecek gösterecek.