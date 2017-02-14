Huawei'nin bu yıl tanıtacağı amiral gemisi telefonu Huawei P10'un Geekbench skoru ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl Huawei P9 ve Mate 9 modelleriyle birlikte akıllı telefon dünyasında hızlı bir yükselişe geçen ve akıllı telefon satışlarında ilk üçe girerek birçok yaygın olarak tanıdığımız telefon üreticisini sollayan Huawei'nin bu yıl tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonu Huawei P10'un Geekbench skoru ortaya çıktı.

Geekbench'e göre Huawei'nin kendi üretimi olan Hi-Silicon Kirin 960 işlemcisi ve 4GB RAM ile birlikte gelecek Huawei P10, Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çalışıyor. Bu yılın en iddialı telefonlarından olacak P10'un test skorlarına baktığımızda ise tekli çekirdek testinde 1884 puan alırken çoklu çekirdek testinde 5964 puana ulaşıyor bu test sonuçları da Huawei P10'un iddiasını açıkça ortaya koyuyor.

Huawei P10'u güçlü rakipler bekliyor

Tabii Huawei P10 her ne kadar iddialı bir telefon olacak olsa da Samsung Galaxy S8 ve LG G6 gibi güçlü telefonlarla rekabet etmeye çalışacak. Android tarafındaki amiral gemilerinin savaşını resmi olarak 26 Şubat tarihinde başlayacak Mobil Dünya Kongresi'ndeki lansmanlarla birlikte görmeye başlayacağız ancak bugüne kadarki en iyi Android telefon olacağı konuşulan Galaxy S8 için Mart ayına kadar beklememiz gerekecek. Belki de Galaxy S8'in 1 ay sonra tanıtılacak olması bu süre içinde hem Huawei P10 hem de LG G6 gibi diğer MWC'de tanıtılacak cihazlar için bir şans olabilir.