Şimdinin Bilgisayar Tanımı, Gelecekte Değişecek mi?

Teknoloji devi Apple’ın geçtiğimiz Kasım ayında piyasaya sürdüğü reklam filmi, başarılı sonuç vermeye başladı. Reklam filminde birçok şeyi iPad Pro kullanarak yapan gence, komşusunun ‘bilgisayarın ile ne yapıyorsun’ demesi ise reklamın can alıcı kısmı olarak gösteriliyor.

Bildiğiniz gibi tabletler tam olarak istediği ilgi, talebi göremeyerek, telefon ve bilgisayarların gerisinde kalmışlardı. Ancak Apple bu fikre katılmıyor olacak ki, yeni reklam filmi ile birlikte oldukça etkileyici bir işe imzasını attı.

Apple’ın reklam filminde bir gencin her türlü ortamda iPad Pro’yu kullandığını ve oldukça etkileyici işler çıkardığını görüyoruz. Hepimizi etkileyen ve beğenisini kazanan reklam filminin sonunda ise tartışmalara neden olan bir kısım yer alıyor. Genç bisiklet sürdükten sonra evinin bahçesine uzanarak iPad Pro’su ile ilgileniyor. Bu sırada yan taraftan onu gören komşusu ise, gence ‘bilgisayarın ile ne yapıyorsun’ diye soruyor. Genç ise soruya ‘Bilgisayar da nedir?’ şeklinde cevap veriyor. Elbette ki komşusu bilgisayarın ne olduğunu biliyor ancak bu soru adeta komşuya değil de, bize soruluyor.

Reklam genel olarak incelendiğinde etkileyici görünse de, son cümlesi insanların düşünmesine neden oldu. iPad’ler geleceğin bilgisayarları olabilir miydi? Firma belki de bu reklam filminde gelecekte bilgisayarların bu şekilde yönleneceğine inandığı için reklamına sonra böyle bir ayrıntı eklemişti.

Tabii ki bunların hepsi bir varsayımdan ibarettir çünkü Apple bu konu ile ilgili herhangi bir net açıklama yapmamıştı. Ancak asılsız da olsa bu düşünce farklıydı ve ilerisi için hayalimizde bir şeyler canlanmasına sebep oldu. Peki soruyu size soracak olursak, bilgisayar nedir? Sizce de şu an kullandığımız masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ileride yerini iPad Pro tarzı tabletlere mi bırakacak?