Şimdiye Kadar Gördüğümüz En İyi iOS 11 Konsept Çalışmaları

iPhone 8'e dair hala bir soru işareti olan, hakkında pek bir şey bilmediğimiz iOS 11'in birbirinden göz alıcı konsept çalışmaları.

Yeni iPhone cihazı konusunda aylardır pek çok söylenti sektörde dolaşmakta ve her geçen gün yeni iPhone'a dair özelliğinden tasarımına önemli şeyler öğreniyoruz.

Fakat, yeni iPhone ile birlikte gelecek önemli bir şey daha var; iOS 11. Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 7 cihazlarında 1-2 değişikliğe gitse de o beklenen köklü, radikal değişikliği bir türlü sunmamıştı. İşte o değişikliklerin iPhone 8 ile birlikte gelmesi bekleniyor. Bunlar içinde en fazla ön plana çıkanlarından biri de arttırılmış gerçeklik. Bu tarz özellikler konusunda da gözler bu sefer yeni iOS işletim sistemi versiyonu iOS 11'e çevriliyor.

iPhone 8 ile alakalı pek çok bilgi sızdırılsa da şu an için iOS 11 hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz dersek yanlış olmaz. Ancak bu durum, yeni işletim sistemi versiyonun konsept çalışmaları ile karşımıza çıkmasına engel değil. Şu ana kadar pek çok farklı çalışma ile iOS 11'in konsept halini görmüştük. Bunlar içinden en iyi beşini derledik.

iOS 11 Concept (Jacek Zieba)

CirqleUI

ComConceptsiPhone iPhone 8 Konsept

AGVideos iOS 11 Konsept

iOS 11 Concept (iPhone Lover)