Şimdiye Kadar Piyasaya Çıkmış 'En İyi' Araba: Jaguar E-Type

1961-1975 arası dönemde piyasaya çıkan İngiliz spor arabası Jaguar E-Type, araba sektörü ile uzaktan yakından alakası olmayanların bile beğenisini kazanacak türden.

Bildiğiniz gibi gördüğü yoğun talep ve ilgi nedeniyle otomobil sektörü oldukça gelişti. Birbirinden farklı özelliklere ve teknolojik donanımlara sahip arabaların karşısında öyle bir model var ki, araba sektörü ile alakası olmayanları bile ister istemez sahip olmaya özendiriyor.

Günümüzde klasik olarak tabir edilmesi mümkün olan bu spor otomobil adeta gözümüzü kamaştırıyor. 1960’larda piyasaya çıkan otomobil, o dönemlerde sektöre fırtına gibi girmişti. 100 km’ye 7 saniyede çıkmasından tutun, 241 km maksimum hızı görmesine kadar spor araba, oldukça iyi özellikler ile donanmıştı. Tasarımı ise dönemin asaletine uygun olarak oldukça karizmatikti.

Spor otomobil Jaguar E-Type hakkında konuşan, aralarında Enzo Ferrari’nin de bulunduğu bazı uzmanlara göre, E-Type şimdiye kadar üretilmiş en güzel arabaydı. Bu kapsamda E-Type 2008’de yapılan "Tüm zamanların en güzel 100 otomobili" listesinde de ilk sırayı kapmıştı. Peki siz Ferrari’ye bile hayranlık uyandıran bu spor otomobil ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce de çok ‘cool’ değil mi?