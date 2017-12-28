Şimdiye Kadar Samsung Galaxy S9 Hakkında Bildiğimiz Her Şey!

Akıllı telefon piyasasında tüm gözler Samsung'un yeni amiral gemisine dönmüş durumda. Peki nasıl bir amiral gemisi bekleniyor? İşte Galaxy S amiral gemisi hakkında gerçekleşen 12 sızıntı.

2017 yılının büyük bir kısmı Apple’ın, iPhone’ların 10. yılında nasıl bir akıllı telefon tanıtacağını merak etmekle geçti. Eylül ayı geldi çattı ve Apple, şaşalı bir şekilde yeni iPhone X’u tanıtarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Apple hemen herkes tarafından beğenilen iPhone X ile yeni yıla mutlu bir şekilde girerken, 2018 yılının hemen başında yeni bir rakip ile karşılaşacak: Galaxy S9. Samsung’un yeni amiral gemisi hakkında pek çok spekülasyon olmasına karşın cihazın neye benzeyeceğini az çok tahmin edebiliyoruz.

Fakat nasıl bir cihaz ile karşılaşacağımızı daha iyi anlamak için şu ana kadar gerçekleşen tüm sızıntıları bir özetleyelim.

Sızıntı: Adı ‘Galaxy S9’ Olmayabilir

Samsung, Galaxy Note serisinin Galaxy S serisinden isimlendirme olarak bir numara daha düşük olmasının Galaxy Note’ları daha eski modellermiş gibi gösterdiğini düşünerek Galaxy Note 5’ten sonra 6’yı atlayarak doğrudan Galaxy Note 7 modelini tanıtmıştı.

Bazı söylentilere göre Güney Koreli teknoloji devi yeni Galaxy S modelini iPhone X(10) adından geride kalmaması için Galaxy S10 ya da bir adım öteye geçerek S11 olarak tanıtacak. Tabii isimlendirme bir yarışa dönerse sonu nereye varır tahmin etmek güç.

Sızıntı: Yakında Ortaya Çıkacak

Yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone X tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve başta Galaxy Note 8 olmak üzere diğer tanıtılan tüm amiral gemileri satışlarına iPhone X’un gölgesinde devam ediyor -son günlerde biraz sıkıntı var gerçi-. Samsung, bu durumu tersine çevirmek için yeni amiral gemisini beklenenden çok önce tanıtabilir.

Bazı söylentilere göre Samsung, 9 Ocak’ta Las Vegas’taki CES 2018’de yeni Galaxy S amiral gemisini tanıtacak. Eğer bu gerçekleşmezse gözler MWC 2018 için Barcelona’ya çevrilecek. Bu da olmazsa bu yıl olduğu gibi Mart ayında özel bir etkinlik ile yeni Galaxy S üyesini göreceğiz.

Sızıntı: Snapdragon 845 ile Tanıtılan İlk Telefon

Yeni Samsung amiral gemisinin en azından Asya'da ve bazı diğer pazarlarda şirketin kendi işlemcisi olan Exynos 9810’dan gücünü alacağını zaten biliyoruz. Fakat başta Avrupa ve Amerika olmak üzere bazı diğer pazarlarda Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 845 ile güçlendirilecek. Söylentilere göre Samsung, yeni Galaxy S cihazını erken bir tarihte tanıtırsa Snapdragon 845’li ilk amiral gemisi olma özelliğini taşıyacak.

Sızıntı: Daha Gelişmiş Yüz Tarama

Bazı siber korsanların bir fotoğraf ve kontakt lens kullanarak Galaxy S8’in iris tarayıcısını kandırmayı başarması üzerine Güney Koreli teknoloji devi önümüzdeki yıllarda tanıtacağı telefonlar için biyometrik güvenlik kilidini iyileştirmek yönünde bir çalışmaya gitmişti.

Fakat Qualcomm’un Snapdragon 845’i tanıtması ile Samsung, yüz tanıma teknolojisine ilgi duymaya başladı. Zira Qualcomm’un iddiasına Snapdragon 845 kullanıcının yüzünü 50 bin kızılötesi noktacık ile tarayabiliyor. Bu sayı iPhone X’da 30 bin ile sınırlıydı. Dolayısı ile Samsung’un kişinin yüzünü çok daha iyi haritalandırabilen bir yüz tanıma teknolojisi olabilir.

Sızıntı: Parmak İzi Tarayıcı Arkada Kalacak

Teknoloji meraklılarının iPhone X’da beklediği en büyük yenilik ekrana entegre parmak izi tarayıcıydı. Fakat iPhone X bu teknolojiyi kullanıma sokamadı. Şimdi ise beklentiler daha önce ekrana entegre parmak izi tarayıcı patenti alan Samsung’un bu teknolojiyi yeni Galaxy S ile birlikte tüketicilere sunması.

Fakat sızıntılara göre Samsung, ekrana entegre parmak izi tarayıcıyı bir telefona dahil etme konusunda hala sorunlar yaşıyor. Bu nedenle yeni amiral gemisinde parmak izi tarayıcı bu yıl olduğu gibi cihazın arkasında bulunmaya devam edecek. Bununla birlikte şirket, kullanımı kolaylaştırmak amacı ile parmak izi tarayıcıyı kameranın yanına değil altına konumlandıracak.

Sızıntı: Yeni Galaxy S Katlanabilir Yapıda Olabilir

Samsung, geçtiğimiz yıl katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon için patent aldı ve bu yaz Bloomberg, şirketin katlanabilir ekranlı iki model piyasaya sürmeye hazırlandığını bildirdi. Fakat şirketin mobil cihazlar bölüm başkanı verdiği bir demeçte katlanabilir ekranlar ile ilgili hala bazı sorunlar olduğunu, bu sorunları aştıktan sonra cihazı piyasaya süreceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz Kasım ayında teknoloji devinin Güney Kore web sitesinde SM-G888NO model numaralı bir cihaz ortaya çıkmış ve bu cihazın katlanabilir ekranlı yeni model olduğu iddia edilmişti. Her ne kadar çok düşük bir ihtimal olsa da yeni Galaxy S üyesinin katlanabilir ekranlı bir telefon olarak tanıtılması mümkün.

Sızıntı: Hem Önde Hem Arkada Çift Kamera

Samsung’un yeni amiral gemisinin en tartışılan özelliği kamera olabilir. Bazı sızıntılara göre yeni Galaxy S hem önde hem de arkada çift kameraya sahip olacak. Bazı sızıntılara göre ise küçük ekranlı model arkada dahi tek kameraya sahipken, ‘+’ modeli arkada çift kameraya sahip olacak.

Bu durumun Samsung hayranlarını pek mutlu etmeyeceği muhtemel. Zira önde çift kamera olması beklenen bir cihazın arkasında tek kamera olması hayal kırıklığı yaratabilir. Fakat Qualcomm’un Snapdragon 845 tanıtımında üzerinde durduğu özelliklerden biri de tek kamera ile portre modu desteği sunulabilmediydi. Dolayısı ile kullanıcıların bir kaybı bulunmayacak.

Sızıntı: Ultra Yüksek Kaliteli Video Kaydı

Qualcomm, Snapdragon 845’in kamera becerilerine fazlası ile güveniyor. Zira Snapdragon 845, 4K Ultra HD video kaydını destekleyen ilk işlemci olacak. Ayrıca fotoğraf ve videolar çok daha canlı olacak ve karıncalanmalar minimuma indirilecek.

Sızıntı: Çok Daha Uzun Pil Ömrü

Galaxy Note 7 faciası bir yana, Samsung’un Galaxy serisi uzun pil ömrü ile bilinmektedir. Galaxy S8’de 16 saate kadar çıkan pil ömrü, Note 8’de 17 saati bulmaktadır. Qualcomm’un iddiasına göre Snapdragon 845 %30’a kadar daha yüksek verimlilik sağlıyor. Dolayısı ile yeni Galaxy S'in 20 saati bulan bir pil ömrü sunması sürpriz olmaz.

Sızıntı: 512GB Dahili Depolama Alanı

Samsung’un rakiplerine oranla dahili depolama alanını genişletme konusunda bir adım geride kaldığı söylenebilir. Fakat şirket yeni amiral gemisi ile birlikte bu farkı kapatıp öne geçebilir. Zira Samsung geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile mobil cihazlar için 512GB dahili depolama alanı üretmeyi başardığını açıklamıştı. Yeni Galaxy S 512GB depolama alanı bulunan ilk akıllı telefon olabilir.

Sızıntı: Kulaklık Girişi Bulunacak

Geçtiğimiz yıl Apple’ın, bu yıl da Google’ın kulaklık girişini akıllı telefonlarından kaldırması ile birlikte Samsung kullanıcıları yeni Galaxy S üyesinde kulaklık girişi bulunmayacağı konusunda tedirgin olmuştu. Fakat yakın zamanda ortaya çıkan sızıntılar, Güney Koreli teknoloji şirketinin tüketicilerin seslerine kulak vererek amiral gemisinden kulaklık girişini kaldırmayacağını gösteriyor.

Sızıntı: En Pahalı Samsung Olabilir

Apple, iPhone X için 999 dolarlık fiyat etiketi belirleyerek 4 haneli akıllı telefon fiyatlarının önünü açmış oldu. Fakat ülkemizde akıllı telefon fiyatları 4 haneli olalı oldukça uzun zaman geçti. Sızıntılara göre yeni Galaxy S, özellikleri kadar fiyatı ile de güçlü olacak ve iPhone X’u geride bırakacak.

Fakat globalde Galaxy Note 8’den 50 dolar daha pahalı olan iPhone X’un ülkemizde rakibinden 1100 dolar daha pahalı olduğunu düşünürsek, yeni Samsung amiral gemisinin en azından bizim için iPhone X’dan daha pahalı olmayacağını söyleyebiliriz.

Galaxy S9 ya da başka bir şey, yeni Samsung amiral gemisi hakkında ortaya çıkan sızıntılar şu an için bu kadar. Siz yeni Galaxy S için ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung yeni amiral gemisi ile iPhone X’u gölgede bırakmayı başarabilecek mi?