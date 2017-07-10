Şimdiye Kadar Üretilmiş 5 Tehlikeli Oyuncak!

Bir çocuk, oyun oynayarak kendisini geliştirir ve dünyayı tanır. Onlar için en önemli oyun aracı ise oyuncaklardır. Hayal güçlerini geliştirecek, onların daha yaratıcı bireyler olmasını sağlayacak oyuncaklara ulaşmak ne yazık ki oldukça zor.

İnsan doğasının altın kuralı oyuncaklar konusunda da aynı şekilde işliyor: Zararlı olan ne varsa, yarar sağlayan her şeyden daha kolay yaygınlaşıyor. Elbette bir yetişkin kadar irade sahibi olmayan çocukların, zararlı oyuncakların yaygınlaşmasında hiçbir suçları yok. Ebeveynler, ellerini taşın altına sokmalı ve çocukları için en iyi oyuncakları seçmeliler.

5. Pil ile çalışan oyuncaklar:

Pille çalışan bütün oyuncaklar, şekilleri ve amaçları ne olursa olsun tehlikelilerdir. Pilleri büyüklüğü ve şekli yutulmalarını kolaylaştırır ve içinde bulunan lityum ciddi zehirlenmelere sebep olabilir. Ayrıca bitik pillerin uzun süre takılı kaldığı oyuncaklar da zararlı kimyasallar yayarlar.

Tavsiye: Pil kapakları vidalarla sabitlenen oyuncaklar alın ve sık sık pil değişimi yapın.

4. Oyuncak tabancalar:

Oyuncak tabancalar, en çok ilgi çeken ve en çok satılanlar arasında. Ancak bir çocuk gerçek bir nesne ya da su fırlatan bu tabancalar için güvenli mesafe kuralına uymayabilir. Bu durum onları ciddi yaranlanmalara hatta göz kayıplarına kadar götürebilir.

Tavsiye: Koruyucu gözlüklerle birlikte gelen oyuncakları satın alın veya bu gözlükleri ayrı olarak satın alıp kontrol altında oynatın.

3. Manyetik küreler:

Bu popüler manyetik oyuncak, çoğunlukla “3 yaş ve üzeri için güvenlidir” etiketiyle satılıyor. Aslında bu oyuncak 14 yaş ve üzerindekiler içindir. Manyetik bilyeleri dişleriyle ayıran çocuklar, onları kolayca yutabilirler. Bilyeler bağırsak ya da midede mıknatıs özelliğini kaybetmeyeceğinden birbirlerine yapışırlar.

Tavsiye: Yutulabilir boyutlardaki mıknatısları içeren oyuncakları almayın.

2. Helyum balonları:

Evet, görünümleri oldukça hoş ve bir çocuk için oldukça eğlenceli gözüküyorlar. Ancak bu balonlar çocukları sağır edecek şiddette patlayabilirler. Üstelik helyum yanıcı bir gazdır.

Tavsiye: Helyum balonu alırken standart balonlardan vazgeçin. Sağlam dokuya sahip, ancak bir miktar daha pahalı olan balonları tercih edin.

1. Stres çarkları:

Son ayların en dikkat çekici ticari atılımlarından birisi belki de bu çarklardır. Ancak bir çocuk için çok tehlikeli olabilirler. Özellikle metalik aksamı kolay sökülür ve şekil itibariyle yutmaya elverişlidir. Aynı zamanda adına zıt bir şekilde bu oyuncak, çocukların konsantrasyonunu engeller.

Tavsiye: Mümkün olduğunca almayın ve çocuğunuzu motor becerilerini geliştirecek başka oyuncaklara yönlendirin.

İyi oyuncak nasıl seçilir?

Boyut: Bu konudaki bilimsel çalışmalar, herhangi bir oyuncağın en az 6 cm uzunluğunda ve 3 cm genişliğinde olması gerektiğine işaret ediyor. Oyuncak yuvarlak ise, çapı 5 cm'den az olmamalıdır.

Renk: Parlak renkli oyuncaklardan kaçınmalısınız, çünkü neon renkler kurşun içerirler.

Şekil ve malzeme: Oyuncağın keskin kenarları veya çocuğun parmağının sıkışabileceği büyük delikleri olmamalıdır. Boyalı olmayan kumaştan veya ahşaptan yapılmış oyuncakları seçmeye çalışın.