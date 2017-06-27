Şimdiye Kadarki En Net Galaxy Note 8 Sızıntısı!

Samsung’un bir önceki modeli büyük bir krize sebep olan Note serisi 8. cihazıyla geliyor. Aynı zamanda firmanın bir yıl içinde çıkaracağı 2. amiral gemisi olacak Note 8 hakkında OneLeaks sızıntıları bomba gibi düştü.

Samsung, ana akım cihaz üreticileri arasında Apple ile taht mücadelesi veren ve aynı zamanda Android ekosisteminin de kralı olduğunu defalarca kez ispatlamış önemli bir şirket. Öyle ki, geçtiğimiz yıl yaşanan Note 7 krizinden usatlıkla sıyrılan Güney Koreli üretici, Galaxy S8 ve S8 Plus cihazlarıyla rüştünü fazlasıyla ispatladı. Hız kesmeden çalışmalarına devam eden Samsung, bu yılın sonbahar aylarında ikinci amiral gemisi olan Note 8’i duyuracak.

Teknoloji dünyasındaki sızıntılar konusunda ciddi bir otorite haline gelen OneLeaks, Note 8’i tüm ihtişamıyla ortaya çıkardığını iddia ediyor. Temel anlamda bir not defteri görevi gören Note serisi, 8. üyesiyle aynı minvalde bir cihaz sunuyor:

Söz konusu tasarımların OneLeaks’in sızdırdığı CAD çizimlerine göre yapıldığını belirtmemiz gerekiyor. Göze çarpan önemli detaylar, cihazın beklenenden daha kalın olcağını ve Galaxy S8’in tasarım çizgilerini barındırmayacağını gösteriyor.

Bu zamana kadar bahsi geçen çift arka kamerayı görebiliyoruz. 6.3 inç ekranla geleceği artık kesinleşen cihaz, açıkçası Galaxy S8 ailesinin zerafetinden oldukça uzak tasarıma sahip. Elbette aynı durum işlevselliğe yansımayacaktır. Bunun yanı sıra parmak izi okuyucusuna erişemediklerini söyleyen Galaxy S8 Plus kullanıcılarının Note 8’in sensör konumu hakkında tekrar öfkelenmeleri muhtemel.

Şimdilik bu sızıntıların bitmiş bir model değil, bir prototip olmasını dilemekten başka bir çaremiz yok. Nitekim Samsung, S8 için onlarca berbat prototip üretip denemiş ve nihai sürümle tüketicilerinin yüzünü güldürmüştü.