Reddit'ten yükselen seslere kulak veren Google, göz kanatan bir hatayı çözerek sevenlerini üzmedi.

Chrome kullanıp aynı zamanda simetri takıntısı olanlar çok iyi bilirler; tarayıcının "Yeni Sekme" sayfasındaki rahatsız edici bir asimetri vardır, arama çubuğu sık kıllanılan sekme sembollerine paralel değildir. Artık göz bebeklerimiz daha fazla acı çekmek durumunda kalmayacak çünkü firma, yayımladığı güncellemeyle sorunu giderdi:

Dikkatli kullanıcılar Reddit'e giderek “Yeni Sekme” sayfasındaki arama kutusunun, en çok ziyaret edilen web sitelerinin olduğu küçük görselleriyle düzgün şekilde hizalanmadığına işaret etmişlerdi. Anlaşılan Google Reddit’ten yükselen sesleri çabuk duydu ve hata bugün giderildi.

Önceki yanlış hizalama, CSS kodlarının ve kutu boyutlandırmasının uygunsuz şekilde kullanılmasıyla ilgiliydi. Basitçe “box-sizing: border-box” özelliği devre dışı bırakılarak kolayca düzeltilebileceği gerçeği ise işin eğlenceli tarafı. Chrome ekibi, bu düzenlemeyi gelen tepkilerin ardından yapmış gibi duruyor.

Değişikliği görmek ve göz bebeklerinizi iyileştirmek için tarayıcınızın ön belleğini silin ve tarayıcıyı yeniden başlatın. Bunun için Geçmiş sekmesi açıp, Tarama Verilerini Temizle seçeneğine tıklayın.