Simpsonlar, Disney'in Fox'u Satın Alacağını Tahmin Etmiş

Trump'ın ABD Başkanı olması gibi birçok olayı yıllar önceden tahmin eden Simpsonlar çizgi dizisi, Fox'un Disney tarafından satın alınmasını da önceden bildi.

Simpsonların birçok öngörüsünün tutması, dünya genelinde oldukça yankı uyandırmıştı. Son olarak tarihin en büyük medya alımlarından birisi olan Disney'in Fox'u alması olayı, yine Simpsonlar tarafından 20 yıl önce tahmin edilidi.

1998 yılında yayınlanan bir bölümde Hollywood'a Fox tarafından yapılan bir bölümde Fox, "Walt Disney Co.'nın bir bölümü" olarak gösteriliyor. Tahmin "When You Dish Upon A Star" başlıklı 10. sezon 5. bölümde gerçekleşti.

Simpsonlar daha önce Trump'ın başa gelmesi, akıllı telefon oyunları ve ebola virüsü gibi birçok olayı önceden tahmin etmiş ve büyük şaşkınlık yaratmıştı. Simpsonların birçok tahmini gün geçtikçe gerçek olmaya devam ediyor.