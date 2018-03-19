Ünlü TV dizisi Simpsonlar, en büyük takipçilerinden Stephen Hawking’i Hawking’in yer aldığı bölümlerle anıyor.

Tarihin en büyük bilim insanlarından olan Stephen Hawking, ölümünün ardından pek çok farklı projeyle gündeme geliyor. Ünlü teorik fizikçinin ölmeden önce yaptığı son çalışmanın paralel evrenler konusunda büyük atılımlar yaratması beklenirken, Hawking’in sahne kişiliği de pek çok projeyle anılıyor. 29 sezondur devam eden ünlü seri The Simpsonlar’da konuk oyuncu olan Hawking, “Lisa’nın Beynini Kurtardılar” bölümünün sonunda ortaya çıkarak Simpsonlar hayranlarına özel bir sürpriz yapmıştı.

Helikopter benzeri bir pervane ve roket motoru bulunan, yanından yumrukların çıktığı özel bir tekerlekli sandalyesi kullanan Hawking’in yer aldığı The Simpsonlar bölümünden bir görüntü paylaşan Simpsonlar yapımcısı Matt Selman, Hawking için “En zeki konuk oyuncu” diyerek Hawking’i güzel bir şekilde andı.

BBC’ye açıklama yapan Selman, Hawking’le birlikte çalıştığı için kendini gururlu hissettiğini açıkladı. Kendi bölümlerini kendi yazıp diziye sürekli dahil olan Hawking, daha önceki açıklamalarında dünyanın en iyi şovu olarak Simpsonları göstermişti. Dizide yer alan koltuğu ile her kesimden insanı kendine çeken dahi isim, bilimle alakası olmayan insanlara bile bilimi sevdirmiştir. Simpsonlar dizisi, Hawking’in yer aldığı bölümlerle ünlü bilim insanını anıyor.

Aslında Hawking’in yer aldığı tek dizi ve film bu değil. Hawking, pek çok film ve dizi projesinde yer almıştır, ancak bunlar arasında en ilgi çekici olanı, hayatının büyük bir kısmını çözmek için uğraştığı Big Bang Theory dizisinde oynamasıdır. Burada Sheldon gibi dizi oyuncularıyla çok güzel bir uyum yakalamıştır.

Hawking, önümüzdeki dönemde dizi ve sinema sektöründe de ilgiyle karşılanacak gibi duruyor.