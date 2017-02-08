Simpsons Ailesi, Lady Gaga'nın Şovunu 5 Yıl Önce Öngördü!

Simpson ailesi, Lady Gaga'nın Super Bowl'da gerçekleştirdiği şovu kendi tarzında resmetti.

Sadece beş yıl önce, dünyanın en popüler ve en uzun soluklu çizgi serisi "The Simpsons", Lady Gaga'nın 2017 Super Bowl Halftime Show'daki performansını, kendine has biçimde öngörmüş.

Gaga, 2012 yılında "Lisa Goes Gaga" isimli bölümünde, Springfield'daki bir konser sırasında bir koşum takımı kullanarak uzay çağı kıyafeti içinde tribünler üzerinde uçtu.

Halftime Show'u izleyen Gaga'nın sadık takipçileri, Super Bowl seti ile "Simpsons" senaryosu arasındaki benzerliği fark kolayca fark etti.

"The Simpsons" 25 yılı aşkın süredir,beyaz camı süslüyor, yani bazı temaların gerçek hayatla buluşması şaşırtıcı değil. Yine de dizinin senaristlerinin bu kadar kesin tahminlerde bulunmaları şaşırtıcı. "The Simpsons" senaristleri, geleceği kez geleceği görmeleriyle meşhurlar.