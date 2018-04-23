Sims 4'ün Karakteristik Özelliği Insane'in İsmi Değişti

Sims 4'te yer alan karakteristik özelliklerden biri olan 'Insane' (deli), isim değişikliğine uğrayarak Erratic (Dengesiz) oldu.

The Sims 4'te simlere ekleyebildiğimiz karakteristik özelliklerden biri de 'Insane' (deli) idi. Bir sim bu karakteristik özelliğe sahipse kendi kendine konuşuyor, aniden ruh hali değişiyor ve bazen agresifleşebiliyordu. Ancak bu karakteristik özellik çok sevilmemişti çünkü simi kontrol etmeyi zorlaştıran bazı etkileri vardı. 17 Nisan'da yapılan bir güncelleme, bazı ufak hataları giderdiği gibi, insane karakterini de özelliklerin arasından çıkarttı.

Aslında gerçekleşen şey tam olarak bu karakteristik özelliği ortadan kaldırmak değil, bir isim değişikliği denebilir. Insane yerine, artık listede bu karakter 'erratic' (dengesiz) olarak yer alıyor. Insane'de olduğu gibi karakteristik özellikler ve temsil görseli aynı, yani aslında değişen tek şey isim. Neden böyle bir değişikliğe gidildiği ise bilinmiyor.

'Insane' karakterler, bazı akıl hastalıklarının semptomlarını sergiliyorlardı ve bunun hoş olmayan bir durum olduğuna dair pek çok eleştiri vardı. Oyunun çıkışının üstünden geçen 4 seneden sonra böyle enteresan bir değişikliğe gidilmesinin sebebi belki de bu değişikliklerdir ancak 'erratic' karakterlerin de temsilinin hala'deli gömleği' olması, bu seçeneği de eliyor diyebiliriz.