Sims'in Merakla Beklenen Yeni Mobil Oyunu Çıktı!

The Sims'in büyük bir heyecanla beklenen yeni mobil oyunu The Sims Mobile hem Android hem de iOS için yayınlandı.

EA Games'in en çok sevilen simülasyon oyunlarından biri olan The Sims'in kaliteli grafiklere sahip yeni mobil oyununun yakında yayınlanacağıyla ilgili bir duyuru yayınlanmıştı. Bugün itibariyle yeni Sims oyunu hem Android hem de iOS için çıktı ancak oyun şimdilik sadece bazı ülkelerde oynanabiliyor.

Electronic Arts ve Maxis'in ortaklığıyla yapılan yeni mobil için Sims oyununun en önemli özelliği ise bilgisayar platformunda fazlasıyla ses getiren The Sims 4 oyununun grafiklerinin biraz daha hafifletilmiş versiyonu olması. Oyunda oldukça kaliteli grafiklerle başarılı bir simülasyon deneyimi yaşıyorsunuz öyle ki yeni The Sims Mobile oyununun mobil için gelmiş geçmiş en kaliteli simülasyon oyunu olduğunu söylemek mümkün.

Şu anda Türkiye'de oyun resmi olarak yayınlanmıyor ancak eğer Android kullanıcısıysanız ve oyunu biraz daha erken edinmek istiyorsanız bu bağlantıya giderek The Sims Mobile'ın APK'sını indirebilirsiniz.