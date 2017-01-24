Şimşek Kameraları, Işığın Sebep Olduğu Ses Patlamalarını Bile Kayıt Altına Alabiliyor

Süper hızlı şimşek kameraları, ışığın neden olduğunu ses patlamaları bile kayıt altına almayı sağlarken bu sistem, nöronların ve gerçek zamanlı olarak beyin aktivitelerinin takip edilmesi için kullanılabilir.

Washington Üniversitesi’ndeki bir ekip, saniyede 100 milyar kare çekebilen bir şimşek kamerasıyla aşağıda görmüş olduğunuz fotonlu şok dalgalarını kayıt altına aldı. Konileri görselleştirmek için ekip, kuru sisle dolu bir tünel aracılığıyla ve alüminyum oksit ve silikon lastikten oluşturulmuş levhaların arasında çok hızlı yeşil lazer vuruşları çekti. Lazer, levhalardan daha hızlı hareket ettiği için bu, ses patlaması (sonic boom) benzeri bir efektin meydana gelmesine neden oldu.

Kameraya yaklaşım, özellikle önemli. Çok hızlı olayları yakalamak için kullanılan diğer teknikler, herhangi bir şey görmek için çok çok fazla pozlama gerektirir; ancak şimşek kamerasında sadece bir tane poz yetiyor. Ayrıca bu, aynı şekilde tekrar etmeyen olayları da yakalamayı sağlar. Bu sistem, ışığa dair yeni şeyler kavranmasını sağlayabilir. Ancak bilim insanları, biyoloji ile son derece ilgili. Çünkü bu sistem, nöronları ve gerçek zamanlı beyin aktivitesi haritasını takip etmek için yeterince hızlı. Bu, akıl ve beyinle ilgili hastalıkları daha iyi anlamamızı sağlayabilecek olan en küçük detayların bile takip edilebilmesini sağlayabilir.