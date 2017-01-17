Simsiyah iPhone 7, Birkaç Aylık Kullanım Sonrası Çizikten Geçilmiyor!

Geçtiğimiz yılın en iyi telefonlarından iPhone 7’nin çizikleri ve parmak izlerini gösterebileceği söylenen simsiyah versiyonu birkaç ayda eski bir telefon gibi çiziklerle doluyor.

Oldukça güzel özellikler ve yenilenen kameraları ile 2016’nın en iyi telefonlarından olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın belki de en çok konuşulan yeniliği ise yıllardır beklenen siyah iPhone modelinin nihayet gelmesi oldu.

Jet Black, yani simsiyah renk adı verilen ve gerçekten parlak bir simsiyah renge sahip olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri için daha ilk günlerden “Kolay çizilebilir” diye uyarılarda bulunmuştuk. Şimdi ise aradan geçen zaman sonrasında ne kadar haklı olduğumuzu kanıtlayan bir paylaşımlar ortaya çıktı.

Simsiyah modeline sahip olan i7’de masaya koyma, yere düşürme, cepteki anahtar gibi neredeyse her ortamda ve durumda nem kapıp çizilebilme potansiyeline sahip olan iPhone 7’nin Reddit’te paylaşılan görsellerine bakınca iPhone 7 almak isteyip aklında simsiyah modeli olanların vazgeçeceğini düşünüyorum.