Sincaplara Verilen Noel Hediyeleri, Twitter'da Paylaşım Rekoru Kırdı

Paul Chesnaye adında bir adam, ailesinin yaşadığı bir trajediden sonra kızını neşelendirmek için civarda yaşan sincaplar için noel hediyeleri hazırlamaya karar verdi.

Paul Chesnaye, BuzzFeed’e yaptığı açıklamada sincaplara hediye olarak vermek için biraz Brezilya cevizi, yer fıstığı, badem ve kajularının olduğunu ve bunların özel bir noel hediyesi olduğunu belirtti. Üstelik bunların tam anlamıyla bir hediye olması için bütün yemişler için hediye paketi hazırlayarak bunları sincaplara o şekilde verdi.



Paul Chesnaye ve kızı Lucy

Daha sonra Paul’un kızı Lucy, bu olayın fotoğraflarını 25 Aralık’ta Twitter üzerinden paylaştı ve bu paylaşım kısa sürede viral haline geldi. Bu haberi hazırladığımız sırada Lucy’nin tweeti, 91.000 civarında retweet ve 220.000 civarında beğeni almıştı. Üstelik Lucy’nin Twitter’da sadece 3.000 civarında takipçisi bulunuyor.

so my dad gave the squirrels christmas presents pic.twitter.com/snWJsNcS3Y