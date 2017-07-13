Alışılmışın dışında bir fizikle uçan ve kanatlarını bir sinek gibi çırpan mühendislik harikası sinek kuşlarını daha önce görmüşsünüzdür. Yavaş çekimde yayınlanan bir dizi görüntü, onları minik savaş jetlerine benzetmenize neden olacak.

Çoğu kuş, kanatlarını aşağıya doğru indirince uçmak için ihtiyaç duyduğu kaldırma kuvvetine kavuşur. Ancak kanatlarını yukarı kaldırdıklarında üretilen herhangi bir kuvvet olmadığı gibi, üzerine enerji tüketirler. Nitekim sinek kuşları kanatlarını hem yukarı hem aşağı çırptıklarında çift kuvvet üretirler. Bu kuvvetler onların ufak bedenlerini dengelemeleri için yeterlidir, hem ne ne dengelemek!

National Geographic, bu son derece hızlı uçan olan kuşların yavaş çekimli videolarını yayınladı. Videodaki sinek kuşu onun için neredeyse büyük bir kasırga etkisi yaratan rüzgarlara dayanıp, bir buz içinden ince uzun gagasıyla su içme mücadelesi veriyor. Üstelik bu işte son derece başarılı. Tıpkı bulutların arasında seyir halinde yakıt ikmali yapan bir savaş uçağı gibi: