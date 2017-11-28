Yeni özellikle işletmeler kullanıcılara toplu mesaj göndererek web sitelerinin reklamını yapabilecek, sohbet botlarını kullanarak kullanıcıların taleplerini değerlendirmeye alabilecekler.

Facebook yakında 1.3 milyarlık kullanıcısı olan sohbet uygulamasından daha fazla para kazanmaya başlayabilir. Firmanın geliştirdiği ‘Messenger Broadcast’ adlı toplu mesaj gönderme ara yüzü ile işletmeler, kullanıcılara reklam mesajları gönderebilecekler. Facebook yaptığı açıklamada bu özelliğin firmanın kendi bünyesi dahilinde test edildiği, fakat geçtiğimiz ay itibariyle henüz halka ya da işletmelerin kullanımına açılmadığını teyit etti.

Facebook uygulamanın işlevselliği konusunda oldukça ketum davranıyor olmakla birlikte, göründüğü kadarıyla uygulama bir hoş geldiniz mesajı, mesaj başlığı ve alt başlığı ile birlikte kullanıcıların örneğin işletmenin web sitesine gitmeye teşvik edecek bir eylem butonu içeriyor. Firmalar Messenger Broadcast arayüzü içerisinde ya da Messenger’ın üzerinde mesajlarının ön izlemesini yapabilecekler.

Mesajın kimlere ulaşabileceği konusuna gelince; ara yüzden anlaşıldığı kadarıyla belirli sayıda kullanıcı herhangi bir ücret ödemeden bu işletmelere ulaşabilecekler. İşletmelerin ödeme yaparak daha fazla kullanıcıya ulaşıp ulaşamayacakları henüz belli değil fakat, ürün için makul bir seçenek olarak çıkıyor karşımıza bu tip bir alternatif.

Bir Facebook sözcüsü “Biz sıklıkla ürünleri, özellikleri ve düşünceleri test ederek işletmelerin müşterilerine daha iyi hizmet sunmaları için işlerini kolaylaştırmanın yollarını araştırırız. Kendi bünyemizde yaptığımız testlerden sonra bu ürünlerin nihai olarak yayınlanıp yayınlanmaması konusunda fikir almak için görüşmeler yaparız. Bu nedenle de yayınlanmamış özelliklerle ilgili yorumlar yapmıyoruz” diyor.

Messenger Broadcast ilk olarak tipster’daki ‘phwd’ rumuzlu kullanıcı tarafından fark edilmiş, bu özelliği bir başka site ile paylaşmıştı.