Times gazetesinin haberine göre 1956 yılında İngiltere’nin Birmingham kentindeki bir tuvalete bırakılan bebek, aradan geçen uzun yılların ardından kardeşlerini buldu.

Gazetenin aktardığı bilgilere göre yıllar önce battaniyeye sarılmış bir şekilde Birmingham’daki Odeon sinemasının tuvaletine bırakılan bebek, o dönemlerde gazetelerde büyük yankı uyandırmıştı. Fakat bebeğin ailesi hiçbir zaman bulunamadı. Bebeğe de onu bulan polisin adı verildi.

Robert Wetson -tuvalete bırakılan bebek-, 60 yıldan fazla bir süre sonra kardeşlerini yüzlerce kilometre uzakta, İskoçya’da buldu. Kardeşlerine durumuyla ilgili sorular soran Wetson, bazı bilgilere de onlar sayesinde ulaştı. Üvey kardeşlerinin anlattığına göre babası, ailesini başka bir kadınla yaşamak için terk etti fakat sonrasında eşine tekrar döndü. Wetson, bu hikayedeki ‘diğer’ kadının annesi olduğunu düşünüyor olsa da kim olduğunu ve onu neden terk ettiğini bilmiyor.

Kardeşlerini, kızının açtığı Facebook sayfası sayesinde buldu

Artık annesine kızgın olmadığını söyleyen Wetson, “Yıllar önce görseydim ‘Neden? sorardım. Şimdi ise sorum sadece ‘Nasılsın?’ olur” diyor. Babasının ailesini bulması için Facebook sayfası açan 34 yaşındaki Emma Wetson ise izlerini kaybeden akrabaların birbirlerini bulması amacıyla DNA verilerinden faydalanan bir kişiyle tanışmış. Wetson’ın DNA’sını alan bu kişi, veri tabanı üzerinden ilerleyerek Wetson’ın üvey kardeşlerine ulaşmış.

Robert Wetson, kardeşleriyle yıllar sonra buluşmasını şu sözlerle ifade ediyor: "Bu, kesinlikle nefes kesici. Onların gerçek olduklarını anlamak için onlara dokunmam gerekiyordu. Sevinçten havalara uçtum."