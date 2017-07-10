Sinema tarihinin en uzun soluklu karakterlerinden olan James Bond serisinin son ve en beğenilen aktörü Daniel Craig’in bir daha Bond rolünü kabul etmeyeceği söylenmişti. Ancak yıldız aktör seriye tekrar yeşil ışık yaktı.

İngiltere’nin önde gelen gazetesi The Mirror’un ortaya attığı habere göre Craig, kurgusal İngiliz ajanının destansı maceralarını konu alan 007 serisinin 25. yapımı için geri dönüyor. Aktör, 2005 yılından bu yana 4 Bond filminde ajanı ete kemiğe bürümüştü.

Henüz tam adı belli olmayan yapım, Bond 25 olarak anılıyor. Craig'in karakteri yeniden canlandırmaya yönelik geçtiğimiz yıllarda söyledikleri göz önüne alınınca yaşanan gelişme epey şaşırtıcı oluyor. Hatta bir defasında “007’yi oynamak yerine bileklerimi keserim” şeklinde bir demeç vermişti. Haberde, “Daniel Craig fikrini değiştirdi ve kendisinin 5. Bond filmi için hazırlıklara başladı” açıklaması yapılmış.

Ayrıca filmin müzikleri için son yılların sevilen ismi ve daha önce serinin 23. filmi Skyfall için müzik bestelemiş olan Adele ile görüşmelere başlandığı söyleniyor. Açıkçası kendisi ailesine vakit ayırma bahanesi ile geçtiğimiz aylarda müziği bıraktığını dile getirmişti. Bunun dışında ünlü şarkıcı, Bond filminin müzikleri için bir daha masaya oturmayacağını da belirtmişti. Başrol Craig’in efsanevi U dönüşüne özenip her an Adele’in müziğe geri dönüşüne tanık olabiliriz.

Elimizdeki tüm bilgileri bir araya getirdiğimizde, Bond yapımının fazlasıyla para kokacağını ve klişe bir gişe filmi olacağını söylemek mümkün. Elbette Hollywood dünyası büyük bir sürpriz olmazsa bizleri yanıltabilir. Ancak paranın kokusunu alıp geri vites yapan insanların bir filmini izleyeceğimiz söylemek, sanırım pek yanlış olmayacak. Filmin iMDB sayfasına şuradan ulaşabilirsiniz.