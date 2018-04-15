Sinematik Deneyim A Way Out 1 Milyon Barajını Şimdiden Aştı

Oldukça uygun fiyatıyla dikkat çeken A Way Out başarılı bir satış grafiği çizmeye devam ediyor.

Uzunca süredir görmediğimiz farklı bir oyun deneyimi sunan ve hiçbir şekilde tek kişi oynayamadığınız, illa ki herhangi bir arkadaşınızı da konsol başına oturtmanız gereken değişik bir deneyim sunuyor A Way Out.

Açıkçası oyunun uygun fiyatıyla dikkat çekmesine rağmen 1 ay gibi kısa bir sürede 1 milyon barajını aşmasını pek kimse beklemiyordu. Tamamen sinematik bir anlatımla ve kordineli bir biçimde oynanması gereken, hapiste tanışan 2 kişinin kaçış öyküsünü anlatan A Way Out'un başarısını, yapımcısı Hazelight Games, Twitter hesabı üzerinden kutladı.

Oyunu oynamak için 2 arkadaştan sadece birinin dahi satın almasının yeterli olduğunu düşünürsek, basit bir mantıkla oyun şimdiden 2 milyonu aşkın oyuncuya ulaştı. Bu tür farklı deneyimlerin oyuncular tarafından ilgiyle karşılandığını görmek oldukça güzel.