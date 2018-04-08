Singapur Nasıl Dünyanın En Güçlü Ordularından Biri Oldu?

Dünyanın en güçlü ordularına sahip olan ülkeleri düşünürken genellikle ABD, Rusya, Çin ve İngiltere gibi büyük ülkeler akla geliyor. Özel olarak Güney Asya'yı ele aldığımızda ise Çin, Endonezya, Vietnam ve Tayland öne çıkıyor. Ancak bölgedeki en iyi hava kuvvetleri ve donanmalara sahip olan ve dünyanın en güçlülerinden biri olarak kabul edilen bir ordu daha var: Singapur.

Dünyada orduların güçlerine ilişkin bir tartışma başladığında genel olarak ibre teknolojik gelişmişliklere ve nükleer silah teknolojisine erişme imkanının olasılığına doğru kayıyor. Bu bağlamda eskinin asker sayısının fazlalığı bugün bir anlamda hiçbir şey ifade etmeyen bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Askeri teknolojide gelişmişlik ülkelerin uluslararası arenadaki nüfuzunu da büyük ölçü de etkiliyor. Bu tip teknolojilerde son yıllar dikkate alındığında en büyük yükselişi gerçekleştiren ülkeler özellikle Asya ülkeleri diyebiliriz. Bunların içerisinde Rusya başta olmak üzere Çin, Hindistan, Endonezya gibi ülkeler adından sıkça söz ettirmeyi başardılar. Ancak bir ülke var ki sadece 5 milyonluk nüfusuyla ölçeğine göre oldukça yüksek bir ordu gücüne sahip: Singapur.

Singapur bağımsızlığını kazanmasından bu yana askeri güce oldukça önem veren bir şehir devlet olarak biliniyor. Yüzde yüz şehirleşme oranına sahip olan ülke, teknolojinin tüm hayata sirayet ettiği bir yapıya da sahip. 1965 yılında Malezya'dan ayrılan Singapur, son teknolojiye yönelik yatırımlarıyla kurulduğu günden bu yana büyük gelişme gösterdi. Endonezya ve Malezya ile bağımsızlığın kazanıldığı dönemlerde gergin bir ilişki içerisinde olan ülke, topraklarını koruyabilmek için askeri alana oldukça önem verdi; özel olarak Singapur Hava Kuvvetleri için tasarlanan 60 ABD yapımı F-16C / D ve 40 F-15SG'e satın aldılar. Bunun yanı sıra, şu anda piyasadaki en iyi teçhizatlardan biri olan AH-64D Apache Longbow helikopterini kullanıyorlar.

Deniz kuvvetleri bağlamında da bir hayli gelişmiş olan Singapur, 6 adet Formidable sınıfı fırkateyn, Fransa'nın La Fayette sınıfı fırkateyninin Singapur yapımı sürümleri, bir dizi denizaltı ve 5 adet, 18 tank ve yüzlerce asker taşıyabilen savaş gemisine sahip bulunuyor.

Ordu, sadece 72.000 aktif personel ile bölgesel rakiplerinin bazılarına kıyasla oldukça küçük gibi görünüyor ancak mevcut ekipmanların en iyilerinden bazılarını kullanıyorlar ve bunların çoğunu yerli şirketler tarafından üretiyorlar veya geliştiriyorlar. Buna Leopard 2SG tankı, Bionix Piyade Mücadele Aracı ve Terrex Piyade Taşıyıcı Aracı'nı örnek olarak gösterebiliriz.

Ayrıca bu askeri ekipmanların neredeyse hepsi oldukça pahalı. Ancak küçüklüğüne rağmen Singapuri küresel bir ekonomik ve askeri güç merkezi olmayı başardı. Öyle ki, geçtiğimiz yıl Global Finance dergisi, Singapur'u GSYİH açısından dünyanın en zengin 4. ülkesi olarak seçti ve o günden bu yana üst sıralarda kalmayı başardı. Singapur’un bu kadar az bir nüfusla bu kadar büyük bir iş başarması takdiri hakediyor. Siz ne düşünüyorsunuz?