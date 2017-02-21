Singapur’da oldukça nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Yaklaşık 15 dakika boyunca bulutların arasında dolaşan ‘ateş gökkuşağı’, fotoğrafçılara da mükemmel bir malzeme çıkarmış oldu.

Önce bu olayın nasıl oluştuğundan bahsedelim. Ateş gökkuşağı, güneş ışığının bulutlardaki buz kristallerinde kırılmasıyla meydana geliyor. Çok nadir görülen bu doğa olayı, Singapur halkı tarafından da heyecanla karşılandı.

Dün akşam saatlerinde gökyüzünde beliren alacalı kızıllık, adanın hemen her yerinden gözlemlenebildi. Olayın yaşandığı bölgeye yakın bir yerdeki anaokulu görevlisi Fazidah Muhtar, ateş gökkuşağıyla ilgili "Önce küçük turuncu bir halka görüldü, tüm renkleri ortaya çıkana kadar büyüdü, büyüdü. 15 dakika kadar gökyüzünde kaldıktan sonra yavaş yavaş kayboldu" açıklamasında bulundu.

Aşağıda ateş gökkuşağının farklı yerlerden çekilmiş bazı fotoğraflarını göreceksiniz.