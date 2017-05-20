Singapur, Robotlarla İşçi Sıkıntısını Çözmeyi Amaçlıyor

Singapur'da işgücü sıkışıklığını azaltmak için hükümet destekli bir şekilde, sağlık hizmetlerinden restoranlara kadar dağıtılan robotlar , işleri kolaylaştırmayı hedefliyor.

Cuma günü Singapurlu bir teknoloji şirketi tarafından çıkarılan dört tekerlekli güvenlik robotu O-R3, büyük ve açık alanlarda insan rehberliği olmaksızın devriye gezmesi ve sitedeki tüm kişilerin güvenliğini sağladığından emin olmak için tasarlandı.

Robotta lazer tarayıcı ve GPS gibi bir dizi sensör bulunuyor. 80 kg ağırlığında ve 1.5 m uzunluğunda olan güvenlik robotu, davetsiz misafirleri çitlerden uzak tutmak veya gerektiği zaman zorlu arazilerde takip etmek için kendi yanından açılan bir drone ile birlikte geliyor.

Güvenlik robotları zaten piyasaya sürülürken - ABD'li şirket Knightscope, Kaliforniya'daki merkezlerde ve şirket merkezlerinde yaygın bir şekilde robotlarını konuşlandırdı. Singapur'daki OTSAW Digital şirketi, yaşlı kesimi çok bulunan Asya toplumlarında sıkışık işgücü piyasasına bir çözüm olarak kendi robotlarını tanıtıyor.

Şirketin genel müdürü Ling Ting Ming "Güvenlik şirketleri bizimle konuşuyor" dedi. "Japonya, HongKong ve Singapur'da giderek zorlaşan işgücünün yerine teknolojiyi kullanmak istiyorlar."

Ling, güvenlik görevlileri için yüksek derecedeki yıpranma oranına dikkat çekiyor , istifa oranı yüzde 2.8, işgücü yüzde 1.8 iken, robotların insanlar üzerinde bir avantaj sağlayabileceğini belirtiyor. "Bu sadece emek sıkıntısıyla alakalı değil, aynı zamanda insanlar ile karşılaştırıldığında teknolojinin sağladığı imkanlardır" diyor. "Yeni bir güvenlik görevlisi bileşikteki tüm çalışanların yüzlerini hatırlamayacak ama robotlarda böyle bir durum geçerli değil."

Bu görev, bir robot için tamamen basit olmayabilir. Zaten yöneticiler makinenin, yetkili personel ile davetli misafirler arasındaki farkı söylemek için yüz tanıma teknolojisini kullandığından dolayı zaman zaman yanlış kimlik oluşturma riskini kabul ediyor.

"Başlangıçta oldukça basit şeylere bakacağız," dedi Ling. "Bir çanta beş dakika süreyle gözetim altına alınacak ve herhangi bir durumda alarm tetiklenir ve daha fazla araştırma olanağı sunar. Biz kimin zararsız olduğunu, kimin ise saldırgan olduğunu sınıflandırabiliriz ... yanlış anlaşılmalar olacaktır, ancak makine zamanla öğrenecek. "

Makine, her dört ila beş saatlik devriye arasında en az iki saat şarj süresi ve ağır bir fiyat etiketi ile geliyor. Müşterilere ayda 10.000 ABD doları ile kiralanacak.

Endüstri grubu Uluslararası Robotik Federasyonu'na göre Singapur zaten Güney Kore'den sonra dünyanın en yoğun olduğu her 10.000 fabrika çalışanı için 400 civarında robotla üretime yardımcı olunuyor. Hükümet, robotlarla servis kullanımını yaygınlaştırmak için destek veriyor.

Singapur geçen yıl, robotların yerleştirileceği üç yıl için 450 milyon Sterlin (323 milyon ABD Doları) ayırdığını belirtmişti.