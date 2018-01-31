Singapur Sularında Robot Kuğular Devriye Gezmeye Başladı

Robotik tarafından üretilen mekanik kuğular, Singapur sularını insan sağlığı ve kirlilik açısından test etmek için gezintiye çıktı.

Singapur Ulusal Üniversitesi'ndeki araştırmacılar "Smart Water Assessment Network (Akıllı Su Değerlendirme Ağı)" kısaca SWAN(KUĞU) adını verdikleri kuğu biçimli robotlarla suları test etmeye başladı. Bana kalırsa araştırmacılar projenin yanı sıra isim aşamasına da oldukça kafa yormuşlar. İngilizce isminin baş harfleri kuğu kelimesini ortaya çıkartıyor ve ürettikleri robotlar kuğu şeklinde bu gerçekten de oldukça başarılı bir isim seçimi.

Yeni Akıllı Su Değerlendirme Ağı, uzamsal-zamansal su kalitesi izlemesi konusunda oldukça yenilikçi bir konsept. Estetik ve rekreasyon üzerine inşa edilen mekanik kuğular, kaynak ve maliyet analizi açısından da oldukça başarılı grafiklere sahip. Araştırmacılar su ortamında veri toplamak için basit ama güçlü bir araç ürettiklerini söylediler.

Mekanik kuğuların içerisinde zamanla değişen sıcak noktaları tespit etmek ve özellikle o noktalarda testleri yoğunlaştırmak için özel bir sistem bulunuyor. Bir kere salındıktan sonra kuğular, şarj miktarlarına bağlı olarak gezinmeyi sürdürüyorlar ve azaldığında en yakın istasyona kendileri gidiyorlar. Dolaşma esnasında da topladıkları tüm verileri gerçek zamanlı olarak sunucuya gönderiyorlar. Ayrıca mekanik kuğular insan tarafındanda kontrol edilebiliyorlar. Dolaşım sırasındaki tek sorun insan müdahalesi sonucu yaşanacak olumsuzluklar.