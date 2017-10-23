Yeterince küçük bir ada devleti olan Singapur, trafik sıkışıklığını önlemek için birden fazla araç alımına yasak getiriyor.

Önümüzdeki Şubat ayından itibaren Singapur sakinleri küçük şehir-devletinde ek araç kullanamayacaklar. Adanın trafik sıkışması sorununa maruz kalmaması için yasağı getirecek olan hükümet, toplu taşıma projelerine milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

Yeni alınan karar, yeni araba ve motorsiklet oranını %0.25 oranında kısıtlayan Singapur Taşımacılık Dairesi’nin aldığı son karar olma özelliğini taşıyor. Araç vergileri ve ruhsat harçlarının araç sahibi olmayı ortalama olarak 4 katına çıkardığı gerçeğini dile getirmeye gerek yok. Singapur, Amerika’nın en küçük eyaletinin altıda biri büyüklüğünde. Sahip olduğu alanın %12’si ise, yollarla kaplı.

Bu yasak, 2020 yılında tekrar ele alınacak. Fakat, önümüzdeki birkaç yıl boyunca 5.6 milyon nüfusu olan Singapur’a toplam 600.000 özel ve kiralık araç hizmet etmek zorunda kalacak. Bununla birlikte araç sahipleri, eski araçlarını yenisiyle değiştirebilecekler.

Bu izin, iyi durumda olan araçlar ve otobüsler için geçerli olmayacak. Böylece %0.25’lik büyüme oranı korunmuş olacak. Aynı zamanda otonom araç deneyleri için de iyi bir haber olabilir bu gelişme.