Sinir Gazı ve Etkileri Nelerdir?

Geçtiğimiz günlerde pek çok haber kanalı Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kimyasal silah kullandığından bahsetmekteydi. Suriye devlet yetkilileri bu haberleri yalanlasa da; dünya gündeminde sık sık bu kimyasal silahları kullananların Esad rejimi yanlıları olduğu ifade edildi. Kim kullanmış olursa olsun; bu söz konusu kimyasal silah, sinir gazının canlılar üzerinde oldukça büyük olan etkileri saymakla bitmiyor.

Geçtiğimiz günlerde haber videolarında sinir gazına maruz kalmış insanların, nefes almakta güçlük çektiklerini, ağızlarında köpürmeler ya da kontrolsüz seğirmeler meydana geldiğini izledik. Bu tarz belirtiler için en olası silah, organik fosfatların kullanıldığı "napalm silahı" olduğu söylenebilir. Sinir sistemimizdeki bir enzim olan asetilkolinesteraz'ı hedefleyen silah, organik fosfatlar içermektedir. Bu fostaların daha az zehirli olanlarının ilaçlama sektöründe yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bununla beraber, bu organik fosfatların daha özel bir grubu vardır ki, kimyasal silahlar dışında pek bir kullanım alanı bulamaz kendine. Bu da geçtiğimiz günlerde Suriye'de pek çok insanın ölmesine sebep olan "sinir gazı". Bu oldukça etkili gazının kullanımının I. Dünya Savaşı dönemine uzandığını söyleyebiliriz. Alman ordusunda yer alan bir kimyacı olan Fritz Haber, düşman birlikleri yok etmek üzere kullanımını önerdiği, yeni bir solüsyon olan "klor gazını" geliştirmiştir. Klor gazının kullanımı ilk iki denemede, rüzgâr yönündeki değişimler yüzünden, İngiliz ve Fransız askerleri yerine Alman askerlerini etkilediği için başarısızlıkla sonuçlansa da, üçüncü sefer kullanımını oldukça etkili olmuştur ve Fransız birliklerinde yer alan pek çok Cezayirli askeri öldürmüştür. Almanya'nın kullanmış olduğu bu klor gazına karşılık olarak ise İngiltere ve Fransa ise, daha da zehirli bir gaz olan "forsen gazını" kullanmaya başladı. Bu kullanılan zehirli gazları, 1936 yılında üretilen ilk sinir gazı olan "tabun" ve onu da 1938 yılında üretimi gerçekleştirilen "sarin gazı" izledi.

Bu oldukça hızlı buharlaşan; şeffaf, renksiz ve tatsız bir sıvı olan sarin, siyanür gibi son derece güçlü olduğunu bildiğimiz zehirlerden bile daha etkilidir. Oldukça

küçük bir miktarının kullanımı bile, kişiyi dakikalar içinde öldürebilir. Gazın buharlaşmış haliyle temasla ettiğinde, ölümler genellikle ilk on beş dakikada

gerçekleşiyor. Maddenin sıvı haliyle temasında da bu gaza maruz kalınmakta. Bu temaslar sonucunda, burun ve salya akıntısı, gözlerde acı veren sulanma ve

görüşte bozukluk, mide bulantısı, kusma, ishal gibi belirtiler gözlemlenmekte. Yani videolarda izlediğimiz insanların sahip olduğu belirtilere benzer belirtiler.



