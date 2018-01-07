Sınırda F-16 ve Özel Kuvvetlerle UFO Kovalamışız!

1999 yıllarında 7. Kolordu Komutanlığı yapan, emekli Korgeneral Doğan Temel'in yaşamı boyunca oluşturduğu anıları anlattığı kitabında, o yıllarda gerçekleştirdiği operasyonlara yer vermiştir. Doğan Temel, kitabında detaylarıyla anlattığı bu operasyonda, sınır hattında özel savaş uçaklarımız F-16'ların radarına, tanımlayamadıkları uçan bir cisim takılması sonucu, tüm elektronik sistemlerinin kontrolünü kaybettiklerini belirtti. Yaşanan bu olaylar sonucunda, bölgeye Özel Kuvvet'lerden oluşan bir ekibin helikopterler vasıtasıyla ulaştırıldığını, ancak UFO olduğunu düşündükleri yabancı cisimlerin ortadan kaybolup izlerinin takip edilemediğini yazdı. Doğan Temel, kitabında askerlerin o anlarda termal kamera ile kaydettiği görüntülere de yer verdi.
"UFO'lar" başlığı altında olayın detaylarına yer verilen kitapta şu satırlar yer aldı: "Mardin'in Nusaybin ilçesi yakınında, Suriye hududundan iki ışıklı cismin havadan hududumuzu geçtiği bilgisi geldi. Kolordu Harekât Merkezinden durumu takip ediyordum. Değerlendirmelerimiz biri önde, diğeri arkada onu takip eder görüntüsü veren bu iki ışıklı cismin, Suriye helikopterleri olduğu şeklindeydi. Suriye hududunda, birbirinden tamamen uzak ve farklı iki hudut karakolunda, gece görüşlü termal kameraların, yine birbirinden habersiz olarak kaydettikleri görüntüler son derece ilginçti. İki meçhul ışıklı cisim; zaman zaman biri diğerini kovalar gibi, zaman zaman aniden havada asılı durarak, veya aniden hızlanıp ayrılarak hareket ediyor, bazen bir köye yaklaşıyor, bazen sarı-turuncu-mavi-yeşil ışıklar çakarak iniş yapıyor görüntüleri veriyordu. Diyarbakır'daki 2'nci Taktik Hava Kuvvetlerinden, hazır bekleyen iki F-16'nın bölgeyi ve ışıklı cisimleri kontrol etmek için havalanmalarını istedik. F-16'ların bölgeye yaklaşırken tüm elektronik sistemlerinin kilitlendiğini ve geri döndükleri bildirildi. Gece yarısı olmuş, hepimiz merak ve biraz da heyecanla olayı takip ediyoruz. Helikopter olsalar, havada bu kadar saat kalmaları veya bu kadar hızlı hareket etmeleri mümkün değildi."
Doğan Temel, kitabında operasyonun detaylarını anlatırken, Özel Kuvvetler Alay Komutanı Kurmay Albay H.K. ve bir özel timin Black Hawk helikopteri aracılığıyla olayların yaşandığı bölgeye, Nusaybin'e gönderdiğini belirterek yazısına şu sözlerle devam etti: "Bu arada meçhul cisimlerden birinin Nusaybin kuzeyinde bir köyün yakınlarına indiği köye yakın jandarma karakolu kule gözetleme nöbetçisi tarafından bildirildi. Özel Kuvvetleri bildirilen köye yönelttim. Özel tim, zorunlu olarak helikopterden inip yaya olarak köye ulaştığında, indiği söylenen cisim kaybolmuş fakat köylülerce de görülmüştü. Kovalamaca sabahın ilk saatlerine kadar devam etti ve sonunda iki cisim Diyarbakır istikametinde gözden kayboldular. Sabah ilk işim, olayı görüntüleyen termal kamera uzmanlarını ve ilgili Birlik Komutanlarını yanıma çağırarak bizzat dinlemek oldu. Termal kamera operatörü uzman erbaş gördüğü cismi; 'iki yanı ısırılmış elma koçanı şeklinde, altından turuncu, yeşil, mavi ışıklar çıkarıyordu' diyerek tanımladı. Diğer operatör astsubay ve görgü tanıkları da benzer şeyler söyledi. Görgü tanıkları çoktu; hudut karakolları, Özel Kuvvetler Alay Komutanı ve timi, jandarma karakolu görevlileri ve köylüler. Elimde 1 yıl önce Diyarbakır güneydoğusu semalarında görülen 4 meçhul cismin çok net çekilmiş bir fotoğrafı vardı. İfadelerle, bu fotoğrafta görülen meçhul cisimler aynen örtüşüyordu; 'İki yanı ısırılmış elma koçanı' gibi, renkli ışıklar saçıyorlardı."
Doğan Temel, operasyona dair kayıt altına aldıkları görüntülerine kitabında yer verdi. Doğan Temel, kitabında yer verdiği görseller hakkında "Çekilen görüntüler, video kasetler ve görgü tanıklarından bazılarını gönderdik. Bu arada, hudut birlik komutanlarına, uygun fotoğraf makineleriyle ertesi günün akşamı için tedbir almalarını ve tekrar görülmeleri durumunda meçhul cisimleri görüntülemelerini istedim. Şırnak'a yakın bir hudut karakolumuz, bu kez kendilerinin oldukça yükseğinde, çok az hareket eden benzer bir cismi tespit ettiler. Ancak, gece çektikleri resim arzu edilen şekilde ve netlikte olmadı" dedi.