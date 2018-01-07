Sınırda F-16 ve Özel Kuvvetlerle UFO Kovalamışız!

1999 yılında ülkemizin Suriye sınır hattında dolaşan yabancı cisimleri yakalamak adına helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı timinin ve F-16 savaş uçaklarının bölgeye gönderildiği bilgilerine ulaşıldı.

1999 yıllarında 7. Kolordu Komutanlığı yapan, emekli Korgeneral Doğan Temel'in yaşamı boyunca oluşturduğu anıları anlattığı kitabında, o yıllarda gerçekleştirdiği operasyonlara yer vermiştir. Doğan Temel, kitabında detaylarıyla anlattığı bu operasyonda, sınır hattında özel savaş uçaklarımız F-16'ların radarına, tanımlayamadıkları uçan bir cisim takılması sonucu, tüm elektronik sistemlerinin kontrolünü kaybettiklerini belirtti. Yaşanan bu olaylar sonucunda, bölgeye Özel Kuvvet'lerden oluşan bir ekibin helikopterler vasıtasıyla ulaştırıldığını, ancak UFO olduğunu düşündükleri yabancı cisimlerin ortadan kaybolup izlerinin takip edilemediğini yazdı. Doğan Temel, kitabında askerlerin o anlarda termal kamera ile kaydettiği görüntülere de yer verdi.

"UFO'lar" başlığı altında olayın detaylarına yer verilen kitapta şu satırlar yer aldı: "Mardin'in Nusaybin ilçesi yakınında, Suriye hududun­dan iki ışıklı cismin havadan hududumuzu geçtiği bilgisi geldi. Kolordu Harekât Merkezinden durumu takip ediyor­dum. Değerlendirmelerimiz biri önde, diğeri arkada onu ta­kip eder görüntüsü veren bu iki ışıklı cismin, Suriye helikop­terleri olduğu şeklindeydi. Suriye hududunda, birbirinden tamamen uzak ve fark­lı iki hudut karakolunda, gece görüşlü termal kameraların, yine birbirinden habersiz olarak kaydettikleri görüntüler son derece ilginçti. İki meçhul ışıklı cisim; zaman zaman bi­ri diğerini kovalar gibi, zaman zaman aniden havada asılı durarak, veya aniden hızlanıp ayrılarak hareket ediyor, ba­zen bir köye yaklaşıyor, bazen sarı-turuncu-mavi-yeşil ışıklar çakarak iniş yapıyor görüntüleri veriyordu. Diyarbakır'daki 2'nci Taktik Hava Kuvvetlerinden, hazır bekleyen iki F-16'nın bölgeyi ve ışıklı cisimleri kontrol et­mek için havalanmalarını istedik. F-16'ların bölgeye yak­laşırken tüm elektronik sistemlerinin kilitlendiğini ve geri döndükleri bildirildi. Gece yarısı olmuş, hepimiz merak ve biraz da heyecanla olayı takip ediyoruz. Helikopter olsalar, havada bu kadar saat kalmaları veya bu kadar hızlı hareket etmeleri mümkün değildi."

Doğan Temel, kitabında operasyonun detaylarını anlatırken, Özel Kuvvetler Alay Komutanı Kurmay Albay H.K. ve bir özel timin Black Hawk helikopteri aracılığıyla olayların yaşandığı bölgeye, Nusaybin'e gönderdiğini belirterek yazısına şu sözlerle devam etti: "Bu arada meçhul cisimlerden birinin Nusaybin kuzeyinde bir köyün yakınlarına indiği köye yakın jandarma karakolu kule gözet­leme nöbetçisi tarafından bildirildi. Özel Kuvvetleri bildirilen köye yönelttim. Özel tim, zorunlu olarak helikopterden inip yaya olarak köye ulaştığında, indiği söylenen cisim kaybolmuş fakat köylülerce de görülmüştü. Kovalamaca sabahın ilk saatlerine kadar devam etti ve sonunda iki cisim Diyarbakır istikametinde gözden kayboldular. Sabah ilk işim, olayı görüntüleyen termal kamera uz­manlarını ve ilgili Birlik Komutanlarını yanıma çağırarak bizzat dinlemek oldu. Termal kamera operatörü uzman er­baş gördüğü cismi; 'iki yanı ısırılmış elma koçanı şeklinde, altından turuncu, yeşil, mavi ışıklar çıkarıyordu' diyerek tanımladı. Diğer operatör astsubay ve görgü tanıkları da benzer şeyler söyledi. Görgü tanıkları çoktu; hudut karakolları, Özel Kuvvetler Alay Komutanı ve timi, jandarma karakolu görevlileri ve köylüler. Elimde 1 yıl önce Diyarbakır güneydoğusu sema­larında görülen 4 meçhul cismin çok net çekilmiş bir fotoğ­rafı vardı. İfadelerle, bu fotoğrafta görülen meçhul cisimler aynen örtüşüyordu; 'İki yanı ısırılmış elma koçanı' gibi, renkli ışıklar saçıyorlardı."

Doğan Temel, operasyona dair kayıt altına aldıkları görüntülerine kitabında yer verdi. Doğan Temel, kitabında yer verdiği görseller hakkında "Çekilen görüntüler, video kasetler ve görgü tanıklarından bazılarını gönderdik. Bu arada, hudut birlik komutanlarına, uygun fo­toğraf makineleriyle ertesi günün akşamı için tedbir almala­rını ve tekrar görülmeleri durumunda meçhul cisimleri gö­rüntülemelerini istedim. Şırnak'a yakın bir hudut karako­lumuz, bu kez kendilerinin oldukça yükseğinde, çok az ha­reket eden benzer bir cismi tespit ettiler. Ancak, gece çek­tikleri resim arzu edilen şekilde ve netlikte olmadı" dedi.