Bir İş İnsanı, Aracı ile Porsche Mağazasına Girdi! (Video)

Tayvan'da bir iş insanı, sipariş ettiği aracın içinde talep ettiği özellikler olmadığı için yetkililer ile kavga etti. İstediği sonuca ulaşamayan adam, 580 bin TL'lik aracı ile Porsche mağazasının içine girdi.

Batı Tayvan’da bulunan Taichung City kentinde yaşanan tuhaf olayda Chu soyadına sahip 42 yaşındaki bir iş insanı, 580 bin TL değerindeki Porsche Cayenne model aracı ile Porsche mağazasından içeri daldı.

İddiaya göre Chu’nun Ocak 2017’de satın almış olduğu Panamera Sport Turismo, 860 bin dolar değerindeydi. Fakat Chu, aracın tüm ekstra özelliklerini de isteyerek fiyatını 1 milyon 75 bin dolara kadar çıkarmıştı.

Chu’nun asistanı herhangi bir sorun çıkmaması için tüm anlaşmaları sağladı ve 295 bin TL’lik komisyonu yetkili bayiye ödedi. Porsche, geçtiğimiz Kasım ayında Chu’ya aracını gönderdi. Fakat araçta Chu’nun talep ettiği hiçbir ekstra özellik bulunmuyordu.

Porsche bayi çalışanına göre ise yapılan anlaşmada aracın ekstra özellikleri bulunmuyordu. Yani Chu’nun asistanının sözleşmeyi hazırlarken ekstra özellikleri eklemeyi unutmuş olması olasıydı. Gerçekten ilginç.

Araçta istediği özelliklerin bulunmadığını gören Chu, sinirden çıldırarak Porsche’den depozitosunu geri vermesini istedi ve aracın ödemesini yapmayacağını söyledi. Porsche ise ödemenin yapılmaması halinde tazminat davası açılacağını bildirdi.

Sinirden küplere binen Chu, içinde olduğu Porsche Cayenne ile birlikte Porsche mağazasının içine daldı ve yetkililerin şaşkın bakışları içinde görevlilerin bulunması gereken bankonun üzerine doğru ilerledi.

Chu her ne kadar yaptığı eylemden dolayı pişman olduğunu söylese de bu onu gözaltına alınmaktan kurtaramadı. Chu’nun öfke krizi geçirerek Porsche mağazasına daldığı görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.