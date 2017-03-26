Sinirlenip Kafa Attığı Monitöre Kafasını Sıkıştıran Oyuncu!

League of Legends oynarken ne kadar sinirleniyorsunuz bilemiyoruz fakat bu arkadaş olayı başka bir yere taşımış.

League of Legends oldukça popüler bir oyun ve eSpor bazında baktığımızda, kazandırdığı paralar ile de ciddi bir iş. Fakat bazı oyuncular, bu ciddiliğin dozunu biraz fazla kaçırıyor. Buna gelen son örnek ise Çin'deki Lanzhou'dan.

Çin'de çoğu oyuncu evlerinde oyun oynamak yerine toplu şekilde internet cafelerde zaman geçirmeyi tercih ediyor çünkü hem internet kafelerdeki bilgisayarlar donanımsal olarak genellikle daha iyi oluyor, hem de internet hızı evlerdekilerin ortalamalarından daha yüksek olur. İşte yine böyle bir arkadaş grubu League of Legends oynarken olaylar gelişmiş. Üst üste kaybeden takımdan bir kişi, arkadaşlarına fazla sinirlenince gazını alamayıp monitöre kafa atmış. Fakat bu öfkeli hareketten sonra gencin kafası monitörün içine sıkışmış. Kafasında küçük kesikler oluşan genç, internet kafe çalışanlarının yardımı ile monitörün içinden çıkarılmış.

Bir oyun için bu kadar sinir gerekli mi onu bilemiyoruz.