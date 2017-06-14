Sınırlı Sayıda Üretilen Porsche 911'in Pert Olduğu Kaza

Sınırlı sayıda üretilen Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet 996 2. Jenerasyon aracı, genç bir sürücü tarafından kazaya sürüklendi. Porsche'nin sahibi ise kamerasını çıkararak olayı anlattı.

Eğer, sınırlı sayıda üretilen ve Dünya'da sadece 19 tane bulunan araçlardan birine sahipseniz, özellikle sizin hatanız olmadan bir kazaya sürüklenirseniz, çok sinirli olabilirsiniz. Bu kaza da Ford Ka ile Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet 996 Generation 2 arasında gerçekleşiyor.

Sigorta şirketleri, bir çarpışma halinde, daha sonra kullanılmak amacıyla şoförlerden kazayı belgelemelerini talep ederler. Fakat bu 'sınırlı sayıda üretilen' Porsche'nin sahibi ise, fotoğrafları çekmek yerine, kazanın gerçekleşmesinden sonra hemen kamerasına sarılmış ve sanki kazayı o atlatmamış gibi sakin bir şekilde olayı anlatmış.

Porsche'nin sahibi Steven, "Bu kaza Porsche'nin sonu oldu. Diğer araç gelirken yoldan çekilmeye ve kendimi yolun dışına atmaya çalıştım." dedi. Kırmızı Ford'un sürücüsünün iyi olup olmadığını öğrendikten sonra aracın hasarının tam olarak ne olduğunu kontrol etti. Daha sonra, kırmızı Ford'un sürücüsüne bakarak sözlerine devam etti, "Yaptığın hata beni öldürebilirdi, aracım ise çoktan pert oldu."

Kırmızı Ford'un sürücüsünün daha önceden de bu tarz kazalara karıştığını dile getiren Steven, bununla birlikte yolun da kötü olduğunu ve kazalara yol açtığını belirtti. "Kafa kafaya çarpışmış olsaydık, bugünkü hikayeyi anlatmak için burada olamayabilirdik. Çünkü aracımın motoru arka tarafta bulunuyor ve kaza esnasında bu da beni korumasız kılıyor."

Nottinghamshire Polisi, sürücülerin ve yolcuların hafif yaralanmalara uğradığını ancak kimsenin tutuklanmadığını doğruladı. Daha önce de bu yollarda sorunlar ve kazalar meydana geldiğini söyleyen konut sakinleri, yoların problemli olduğunu dile getiriyorlar. Yollarda yeterli alan dahi olmadığı için araçlarını yol kenarlarındaki çimenliklere parkettiklerini ve burasının insanlar için pek de gücenli olmadığını vurguluyorlar.

Ayrıca Porshe sürücü Steven'ın kaza anından hemen sonra çektiği ve kazayı anlattığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.