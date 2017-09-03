Sinirsel İşleme Üniteli Huawei Kirin 970 Tanıtıldı!

Akıllı telefon dünyasında işlemcisini kendi üreten sınırlı firmalardan olan Huawei, yeni nesil işlemcisini açıkladı. İşlemci özel bir sinirsel işleme donanımı barındırıyor.

IFA 2017'de kendi standında yeni nesil mobil işlemcisinin perdelerini kaldıran Huawei, diğer ürünlerden farklı olarak "Neural Processing Unit" adında özel bir donanımla gelecek.

Sekiz çekirdekli işlemci 4+4 yapılandırmasına sahip olacak. Yüksek hızlı dört çekirdek Cortex-A73 mimarisinde 2,4 gHz hızında çalışacak. Düşük güçlü dört çekirdek ise Cortex-A53 mimarisinde 1,8 gHz hızında çalışacak. 10nm TSMC teknolojisinde üretilecek olan işlemci ARM Mali-G72MP12 grafik birimine sahip olacak. 1,2 Gbps hızlarına erişebilecek cihaz LTE Cat. 18 modeme sahip.

NPU yani Sinirsel İşleme Birimi'nin ne işe yaradığı ya da çipset hakkında daha detaylı bilgi vermeyen Huawei, yeni ürünün Mate 10'da kullanılacağını belirtti.

Düzenleme: NPU ile HiSilicon Kirin 970 çipsetinin cihaz üzerinde çalışan yapay zeka ünitelerine destek sunarak gelişimi desteklemesi bekleniyor.