Google'ın yedekleme ve senkronizasyon aracı nihayet yayında. Araç sayesinde bilgisayarlarınızdaki dosyaları otomatik yedekleyebilir veya bulut üzerinden indirebilirsiniz.

İnternetin bel kemiğini oluşturan Google, sonunda herkesin beğenisini kazanacak yeni bir projeye adım attı. Bilgisayarlar için Yedekleme ve Senkronizasyon hizmetini duyuran Google, bilgisayarınızdaki dosyaları Drive’a yükleyebilmenize veya bulut üzerinden indirebilmenizi sağlayacak uygulamasını yayınladı. Hem MAC hem de Windows PC’ler için gelen bu yeni uygulama, Google Fotoğraflar ve Google Drive sistemlerinin birleşmesi sonucu oldu.

Google Drive’a yedeklediğiniz dosyalarınıza istediğiniz bilgisayardan erişim sağlayabilecek, bu sayede bilgisayarınıza bir şey olsa bile verileri kaybetmemiş olacaksınız. Google’ın sunucularında saklanacak bu dosyalar, resim, video veya herhangi bir dosya olabilir.

Tüm bu hoş özelliklerin dışında belirtmekte fayda var: Bildiğiniz gibi Google Drive’ın 15 GB’lık ücretsiz depolama alanı var. Eğer çok fazla dosya yedeklemek istiyorsanız, bu depolama alanını belirli ücret karşılığı yükseltmeniz gerekiyor. Yine de burada çok önemli bir detay sunulmuş. Eğer fotoğraflarınızı çok yüksek kalitede değil de Google’ın izin verdiği sıkıştırılmış kalitede kaydetmeyi kabul ederseniz, Google size sınırsız depolama alanı sunacak. Ayrıca bildiğiniz üzere normalde yalnızca fotoğraf ve videoları yedekleyebiliyorsunuz. Tüm dosyaları yedeklemek içinse aşağıdaki görselde yer alan Değiştir kısmına taklayığ Tüm Dosyalar seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

Örneğin masaüstüne attığınız fotoğrafları Google Drive’a senkronize etmek istiyorsunuz. Ayarlar kısmında hangi dosyalardaki verileri senkronize etmek istiyorsanız söylüyorsunuz ve Google Drive otomatik olarak bu fotoğrafları senkronize ediyor. Açıkçası telefonlarımızda olan bu özelliğin bilgisayarlara da gelmesi hoş olmuş. Bilgisayara format atmamız gerektiğinde yaşanan o kargaşa bu sayede ortadan kalkacak.

Uygulamayı hemen indirmek için buraya tıklamanız yeterli.