Sınırsız Yayın Özelliğine Sahip Olan Ücretsiz 5 Online Müzik Servisi!

Spotify, Pandora ve benzer servislerin kısıtlamalarından sıkıldınız mı? İşte onlara alternatif, özgürce müzik dinleyebileceğiniz sınırsız yayın yapan 5 müzik servisi.

Sınırsız müzik dinleyebileceğiniz bir kanal bulmak, gerçekten zorlayıcı olabilir. Google Play Music, Pandora ve SoundCloud ücretsiz fakat reklam içeren hizmetler. Spotify, Apple Music ve Amazon Music Unlimited ise yıllık veya aylık ücret ödemeniz gereken uygulamalar. Spotify’ın bedava versiyonu ise reklam içermekle kalmıyor, bazı şarkıları doğrudan dinlemenizi de kısıtlıyor.

Eğer siz de bu şartlardan usandıysanız, bence aşağıdaki 5 uygulamaya bir bakın. Bunlar tamamen ücretsiz ve kısıtlaması yok veya yok denilecek kadar az!

1-TheSixtyOne

TheSixtyOne, müzik uygulamalarının Reddit’i sayılabilir. Dinleyiciler şarkıları oylar, ve en popüler şarkılar ana sayfada görünür. Bu şarkılar Spotify ve Billboard’ın ana sayfasındakilerle aynı olmayacaktır. Çünkü TheSixtyOne, sanatçılara kendi şarkılarını yükleme özelliği veriyor. Bu da, medyada kendine yer bulamayan sanatçılar için bir fırsat. Elbetteki, tanınmış şarkıcı ve grupların da şarkıları mevcut! Buradan servise ulaşabilirsiniz.

Özellikleri:

Siteye göz atarken şarkılar çalmaya devam ediyor.

Bazı şarkıları geçip sonradan tekrar dinleyebiliyorsunuz.

Şarkıyı dinlerken, başkasına geçiş yapabiliyorsunuz.

Favori şarkılarınızı kaydedebiliyorsunuz.

Türe göre dinleyebiliyorsunuz.

2-Cliggo

Cliggo, Spotify’a iyi bir alternatif müzik servisi. Spotify ile gelen premium özelliklere sahip olmasanız da playlist oluşturabiliyor, türe göre radyoları dinleyebilyorsunuz. Cliggo şarkılarının çoğunu YouTube’dan alıyor, bu da kullanımını kolaylaştırıyor. Android, Blackberry, Firefox OS Windows, Mac OS ve Linux’de kullanabilirsiniz. Buradan servise ulaşabilirsiniz.

Özellikleri:

Siteye göz atarken şarkılar çalmaya devam ediyor.

Bazı şarkıları geçip sonradan tekrar dinleyebiliyorsunuz.

Şarkıyı dinlerken, başkasına geçiş yapabiliyorsunuz.

Playlist oluşturabilirsiniz.

Mobil uygulaması var.

Tarza göre dinleyebilirsiniz.

3-Jango

Jango da sınırsız bir streaming servisi. Mobil uygulamalar, tarza göre şarkılar ve sanat radyoları sunuyor. Tamamen de ücretsiz. Favori sanatçılarınızı arayarak yeni bir istasyon oluşturabilir veya tarz ve yıllara göre oluşturulmuşları görebilirsiniz. Ayrıca bazı şarkıların önerilmesini kısıtlayabilir, bir şarkıdayken bir başka şarkının istediğiniz saniyesine geçebilirsiniz. Buradan servise ulaşabilirsiniz.

Özellikleri:

Siteye göz atarken şarkılar çalmaya devam ediyor.

Şarkıları geçebilirsiniz.

Şarkıyı dinlerken, başkasına geçiş yapabiliyorsunuz.

Mobil uygulaması var.

Tarza göre dinleyebilirsiniz.

4-Noon Pacific

Yeni bir şeyler keşfetmek için harika bir site. Harika bir dinleme deneyimi sunuyor. 200 mixtape’i 10 şarkılık albümler şeklinde seçebilir veya 9 koleksiyon halinde 20 şarkılık albümleri dinleyebilirsiniz. Noon Pacific ücretsiz iOS uygulaması da sunuyor. Bu sayede iPhone’unuz ile günlük mixtape’ler dinleyebilirsiniz. Şarkılar SoundCloud’dan geliyor. Buradan servise ulaşabilirsiniz.

Özellikleri:

Siteye göz atarken şarkılar çalmaya devam ediyor.

Bazı şarkıları geçip sonradan tekrar dinleyebiliyorsunuz.

Mobil uygulaması var.

5-Hype Machine

Bu uygulama, tamamen müzik bloglarından aldığı şarkıları kullanıyor. Yeni veya gelecek vadeden sanatçıları bulabileceğiniz bir uygulama. Ayrıca ünlü şarkıcıların remix’lerini de bulabilirsiniz. Tarza göre seçim yapabilir, favoriler listesi oluşturabilir ve kişisel bir müzik kanalı açabilirsiniz. Android ve iOS için uygulamaları da mevcut. Buradan servise ulaşabilirsiniz.

Özellikleri: