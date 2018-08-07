Sinop'ta Kurulacak Nükleer Tesis İçin Binlerce Ağaç Kesildi

Sinop'ta kurulacak Nükleer Tesis için Sinop'lulardan "hayır" sesleri duyulmaya devam ediyor. Son olarak tesis için kesilen binlerce ağaç gündeme oturdu.

Bildiğiniz üzere ağaçlar, gerek gelişmesi gerekse yaşaması nedeniyle büyük çabalar gerektiriyor. Bu büyük çabaların bir anda yok edilmesi ve yıllarca emek verilen ağaçların kesilmesi ise herkes için oldukça can yakıcı olabilir. Ülkemizin yeşillik oranı en yüksek bölgelerinden olan Sinop da son dönemde bu durumdan müzdarip oldu. Nükleer santral için binlerce ağacın kesildiği Sinop da halk bu duruma tepki gösteriyor.

Ülkemizin yeşillik anlamında en elverişli bölgelerinden olan Sinop, oldukça farklı bir sebepten dolayı büyük çapta bir ağaç kesimine maruz kaldı. Nükleer santral için binlerce ağaç kesilen bölgenin doğa cenneti Sinop olmasının ise bir amacı var. Bu kararın alınmasında eğer bir patlama yaşanırsa can kaybının en aza indirilmesi yatıyor. Ülkemizde normalde kilometre kareye 90 kişi düşerken Sinop'ta bu oran 30 olarak kalıyor. Bu sebeple ise olası bir nükleer felakette can kaynının daha az olması bekleniyor. Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, yaptığı açıklamada nükleer santral için refandum yapılmasını talep etti.

İl merkezine 14 km uzaklıkta kurulması planlanan nükleer santral, Japon mühendisler tarafından kurulacak. Toplamda 46 santral bulunan Japonya'da enerjinin yüzde 26'sı bu santrallerden karşılanıyor. Ülkemizde bir ilk olacak bu santral, en üst düzey güvenlik önlemleri ile donatılacak. Ergül, binlerce ağacın kesilmesine sebep olan ve deniz kenarına yapılmasıyla muhteşem bir tatil cennetini yok eden bu mekan seçiminin ağaçların ve insan nüfusunun az olduğu başka yerlerde yapılmasını talep ediyor.