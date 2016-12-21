Sipariş Edilen Aşk Temalı Kar Küresi Şeklindeki Hediyeyi İçinde Ölü Kızla Gönderen ‘Değişik’ Firma

Ekşi Sözlük yazarının sipariş ettiği ürün, fotoğraflarda göründüğünden çok daha farklı bir şekilde geldi.

Malum yılbaşı yaklaşıyor ve çiftler, şimdiden birbirlerine hediyeler almaya başladılar. Dışarı çıkmaya zamanı olmayan ya da üşengeç olan kimseler için en zahmetsiz yol ise internetten hediye siparişi etmek. Ekşi Sözlük yazarı ‘hasta luego’, internette görüp beğendiği bir ürünü sipariş etmiş fakat fotoğrafta gördüğüyle kendisine gelen ürün arasında ilginç bir fark olunca durumu paylaşmak istemiş.

Tamam, bu sefer kutunun içinden ‘hıyar’ çıkmadı ama yine de internetten alışverişin ne kadar riskli olduğunu görmemiz açısından ibretlik bir olay olduğunu söyleyebiliriz.

Aşağıdaki fotoğraf, internette görüldükten sonra sipariş verilen hediyeye ait.

Aşağıdaki fotoğraf ise ise gönderilen ürün. Sanki kız kargo yolculuğu esnasında ölmüş de çocuk dua ediyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkmış :)

Yazarın söylemine göre hediyeyi gönderen şirket değişimin yapılacağını iletmiş. Böyle kötü sürprizlerle karşılaşmayıp daha orijinal hediyeler almak isterseniz, şuradaki bağlantıya göz atmanızı tavsiye ederim.